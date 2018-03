Rząd domyka oskładkowanie umów

We wtorek Rada Ministrów ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w którym proponuje się wprowadzenie nowego rodzaju umów dla osób pomagających przy zbiorach. Taka umowa ma być oskładkowana i obowiązywać nie dłużej niż cztery miesiące. Obecnie przy zatrudnianiu osób przy zbiorach stosowane są umowy o dzieło, które nie są oskładkowane, czyli nie zabezpieczają pracujących.

Projekt przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Według resortu proponowany projekt wychodzi naprzeciw postulatom środowiska rolniczego. Rolnicy i sadownicy podczas zbiorów zazwyczaj korzystają z pomocy osób zatrudnionych sezonowo.

Najważniejsza zmiana w projekcie ustawy dotyczy zabezpieczenia społecznego osób pracujących w rolnictwie dorywczo, które w projektowanej nowelizacji ustawy określono jako pomocnika rolnika. Resort rolnictwa zaproponował wprowadzenie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach, jak również wprowadzenie odpowiednich zmian w ubezpieczeniu zdrowotnym i podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą się odnosić do pomocników rolnika.

Rolnik będzie musiał za zatrudnionego pomocnika opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, ale pomocnik rolnika będzie podlegał temu ubezpieczeniu tylko w zakresie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. gdy taka osoba ulegnie wypadkowi. Składka płacona przez rolnika ma wynosić 42 zł miesięcznie.

Projektowana ustawa zakłada, że podstawą świadczenia pomocy będzie umowa o pomocy przy zbiorach zawarta między rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne a osobą pomagającą przy zbiorach. Praca przy zbiorach ma być świadczeniem odpłatnym. Umowa będzie mogła być zawarta na czas nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Dotyczy osób przebywających na terenie Polski posiadającą zezwolenie na pracę. Według MRiRW w rolnictwie pracuje sezonowo ok. 500 tys. osób w ciągu roku, głównie to obywatele Ukrainy.

Umowa o pomocy przy zbiorach obejmuje czynności bezpośrednio związane ze zbiorem owoców i warzyw, jak i późniejszym ich sortowaniem i przygotowaniem do sprzedaży. Zbiór owoców obejmuje takie czynności, jak zrywanie owoców lub warzyw z drzew, krzewów lub innych roślin, np. truskawek, papryki czy pomidorów, wycinanie, np. pieczarek, a także zbieranie warzyw bezpośrednio z ziemi, np. cebuli.

Do wynagrodzenia pomocników rolnika z tytułu świadczenia pomocy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie będą miały zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Pozostałe regulacje odnoszą się do wyboru członków do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, wydatkowania środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz zmiany upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia dotyczącego gospodarki finansowej KRUS.

Zgodnie z projektem większość przepisów ma obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia.

PAP, sek