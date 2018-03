PGNiG: „Przyłącz się - liczy się każdy oddech"

Polska Spółka Gazownictwa i Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zainicjowały w sobotę na Sądecczyźnie pilotażowy program walki ze smogiem „Przyłącz się - liczy się każdy oddech”. W ramach programu gminy Korzenna i Grybów otrzymały urządzenia do pomiaru jakości powietrza. Wkrótce akcja obejmie też inne samorządy.

Jej celem jest uświadomienie mieszkańcom gmin, w których stwierdzono niebezpieczne stężenia smogu, że ogrzewanie domów poprzez palenie śmieci bądź korzystanie z niskiej jakości paliw stałych jest niebezpieczne dla zdrowia. Dzięki urządzeniom mieszkańcy będą mogli na bieżącego monitorować stan jakości powietrza, ponieważ dane będą prezentowane na stronach internetowych.

W ramach akcji PSG wspólnie z Fundacją PGNiG będzie przekazywać samorządom urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - w tym pyłu PM10 i PM2,5. Do końca 2018 roku samorządy dostaną 10 takich urządzeń.

„Przyspieszamy rozwój sieci gazowej i zachęcamy do przełączania się na ogrzewanie domów kotłami gazowymi. Musimy pamiętać, że to co wrzucamy do spalenia do naszych kotłów nie znika. Zostaje w powietrzu, którym oddychamy my i nasze dzieci” - przekonywał wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak.