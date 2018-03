10 lat więzienia za 10 mln zł szkód?

Prokuratorzy mają żądać surowych kar dla przestępców finansowych i gospodarczych; na łagodniejsze traktowanie będą mogli liczyć ci, którzy naprawią szkody i będą współpracować z prokuraturą, np. ujawniając wspólników - to polecenie wiceprokuratora generalnego Bogdana Święczkowskiego.

Z zaleceń dla prokuratorów - do których dotarła PAP - wynika, że w przypadku sprawców przestępstw finansowo-gospodarczych i skarbowych „stanowisko prokuratury winna cechować surowość, adekwatna do skutków, jakie nie tylko wobec Skarbu Państwa, ale również poszczególnych obywateli, wywołują powyższe przestępstwa„.

Zasadą ma być więc - jak ustaliła PAP - wnioskowanie o kary bezwzględnego więzienia, tym wyższe, im większa jest wartość wyrządzonej szkody.

„Wobec przestępców, którzy doprowadzą do szkód powyżej 200 tysięcy złotych, prokuratorzy mają żądać przed sądem co najmniej 3 lat więzienia. Jeśli straty są większe niż milion złotych - co najmniej 5 lat, gdy przekraczają 5 milionów złotych - co najmniej 7 lat, a jeśli wartość szkód wynosi ponad 10 milionów złotych - co najmniej 10 lat więzienia” - podkreśla rozmówca PAP.