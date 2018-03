Polska atrakcyjna dla inwestycji w nieruchomości handlowe

Polska i Niemcy uplasowały się na pierwszym miejscu w Europie w indeksie atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości handlowych GRAI (Global Retail Attractiveness Index) opracowanym przez Union Investment - poinformowała firma.

Rynki handlu detalicznego na świecie zaczynają 2018 rok w dobrej formie - to najważniejszy wniosek z najnowszej edycji indeksu GRAI (Global Retail Attractiveness Index) opracowanego przez Union Investment, badającego atrakcyjność inwestycyjną nieruchomości handlowych. Pozytywny trend na rynkach nieruchomości handlowych kształtuje się za sprawą rosnącego optymizmu zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców na niemal wszystkich rynkach otwartych na inwestycje. Nastroje konsumentów i detalistów uległy znaczącej poprawie we wszystkich trzech badanych regionach za sprawą globalnej hossy, dzięki czemu wartość indeksu w każdym z nich kształtuje się na poziomie powyżej 100 punktów, oznaczającej neutralną wartość indeksu. Z drugiej strony, negatywny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną mają wyższe ceny konsumenckie i wolniejsze niż przeciętnie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej, szczególnie w Europie - czytamy w komunikacie.

Indeks EU-12, który obejmuje 12 europejskich rynków detalicznych, spadł o trzy punkty w porównaniu do ubiegłorocznego badania do poziomu 112 pkt (w skali od 0 do 200), tuż za liderem - Ameryką Północną. Największy udział w dobrych wynikach indeksu EU-12 miały Niemcy i Polska: oba kraje otrzymały po 120 pkt. Polski rynek handlu detalicznego wyróżnia się na tle wszystkich badanych krajów europejskich: w porównaniu z ubiegłym rokiem wskaźnik GRAI dla Polski wzrósł o osiem punktów. Kluczową rolę odegrało tu ponadprzeciętne tempo wzrostu sprzedaży detalicznej. Dobrze radzi sobie również Portugalia, która zajęła trzecie miejsce w rankingu europejskim. To wyraźnie pokazuje, że kraj ten poradził sobie z ogromnym kryzysem finansowym i gospodarczym, podano także.

Drugim najwyższym wzrostem w Europie w 2017 roku może się pochwalić Irlandia, której wynik wzrósł o trzy punkty. Sytuacja wygląda tu podobnie do Polski i Czech. Z wynikiem 117 pkt Irlandia weszła do pierwszej piątki, obok Niemiec (120 pkt), Polski (120), Portugalii (118) i Czech (116) - czytamy dalej.

Najatrakcyjniejszym rynkiem regionalnym na świecie dla handlu detalicznego pozostaje Ameryka Północna, czyli USA i Kanada. Oba rynki odnotowują istotne wzrosty sprzedaży. Tegoroczny indeks dla Ameryki Północnej wyniósł 115 punktów, co oznacza wzrost o 10 punktów w porównaniu z zeszłym rokiem, podano również.

Indeks GRAI (Global Retail Attractiveness Index) firmy Union Investment mierzy atrakcyjność rynków handlu detalicznego w 17 krajach Europy, Ameryki Północnej i regionu Azji i Pacyfiku. Wartość indeksu na poziomie 100 punktów oznacza wynik neutralny. Indeks EU-12 obejmuje indeksy następujących krajów w Unii Europejskiej: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Austria, Holandia, Belgia, Irlandia, Portugalia, Polska i Czechy. Wynik ważony jest liczbą ludności zamieszkującej dany kraj. Indeks dla Ameryki Północnej obejmuje USA i Kanadę. Indeks dla regionu Azji i Pacyfiku obejmuje Japonię, Koreę Południową oraz Australię.

Opracowany co pół roku przez firmę badawczą GfK indeks GRAI obejmuje dwa wskaźniki nastrojów oraz dwa wskaźniki oparte na danych. Wszystkie cztery czynniki mają jednakową wagę w indeksie, po 25 proc. Indeks mierzy nastroje zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Czynniki ilościowe, uwzględnione w indeksie, to zmiany w indeksie cen konsumenckich (inflacja) oraz wyniki sprzedaży w sektorze detalicznym. Po standaryzacji i dostosowaniu tych czynników wejściowych początkowo wszystkie mają wartość 100 i potencjalny zakres ruchu od 0 do 200 punktów. Indeks jest oparty na najnowszych danych GfK, Komisji Europejskiej, OECD, Nielsen, Trading Economics, Eurostat oraz krajowych urzędów statystycznych.

