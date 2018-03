Pekao też w programie Polska Bezgotówkowa

Bank Pekao S.A. przystąpił do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa”. Teraz przedsiębiorcy, którzy przez ostatni rok nie akceptowali kart, będą mogli otrzymać terminal za darmo oraz przez 12 miesięcy nie zapłacą żadnych opłat za przyjmowanie płatności bezgotówkowych

Dzięki przystąpieniu do Programu, Bank Pekao S.A. będzie mógł zaoferować firmom możliwość bezpłatnego korzystania z terminali przez 12 miesięcy . Oferta skierowana jest przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorców, którzy nigdy nie akceptowali płatności kartowych bądź nie posiadali takiej możliwości przez ostatnie 12 miesięcy. Program „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa wydawców kart, agentów rozliczeniowych, organizacji płatniczych, Związku Banków Polskich i Ministerstwa Rozwoju.

Bank Pekao S.A. od lat wspiera rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce. Robimy to dwutorowo. Z jednej strony rozwijając sieć akceptacji kart udostępniając terminale w tysiącach sklepów, łącznie z największą siecią detaliczną w kraju, czy angażując się w inicjatywy wspierające obrót bezgotówkowy takie jak Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, z drugiej zaś wprowadzamy innowacyjne produkty kartowe oraz płatności mobilne. Chcemy znacząco przyczynić się do rozwoju płatności bezgotówkowych w kraju – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.

Przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria i podpiszą umowę z Bankiem Pekao S.A., przez 12 miesięcy nie poniosą żadnej opłaty za akceptację kart. Oznacza to, że nie zapłacą opłat za dzierżawę terminali, przy czym ich liczba w firmie nie może przekroczyć trzech. Nie zapłacą również prowizji od obrotu bezgotówkowego, pod warunkiem, że obrót na każdy terminal nie przekroczy kwoty 100 tys. PLN.