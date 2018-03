Komik będzie rządził Włochami

Antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd, który po niedzielnych wyborach we Włoszech jest pierwszą partią w obu izbach parlamentu, zadeklarował, że „da rząd” krajowi. Lider ugrupowania Lugi di Maio wyraził gotowość prowadzenia rozmów ze wszystkimi partiami

Czujemy odpowiedzialność za to, by dać rząd krajowi. Mówimy to przede wszystkim inwestorom: my odczuwamy ten obowiązek - oświadczył w poniedziałek na konferencji prasowej w Rzymie Di Maio, kandydat ruchu na premiera.