Branża turystyczna też chce zniesienia wiz do USA

Polska Izba Turystyki oraz touroperator Rainbow to nowi członkowie koalicji na rzecz zniesienia wiz do USA dla Polaków - poinformowały w poniedziałek PLL LOT, które są inicjatorem koalicji

Koalicja na rzecz zniesienia wiz dla Polaków została utworzona w styczniu br. przez sześć organizacji: Fundację Polska Innowacyjna, Fundację Teraz Polska, Fundację im. Cichociemnych, Fundację Instytut Myśli Schumana, Polskie Linie Lotnicze LOT i Mastercard. W lutym do tego grona dołączył Kraków Airport, a następnie Port Lotniczy Rzeszów.

Jak tłumaczą organizatorzy akcji, ma ona na celu propagowanie wśród Polaków zasad ubiegania się o wizę do USA.

Do akcji wizowej przyłączyła się dziś Polska Izba Turystyki, która zrzesza prawie 500 firm z branży. Członkami PIT są m.in. najważniejsze i największe biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, właściciele bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych oraz korporacje targowe. Jak podaje PIT, jej członkowie łącznie dysponują około tysiącem placówek handlowych na terenie całego kraju i reprezentują 70 proc. kapitału obrotowego branży turystycznej w Polsce - poinformował LOT w komunikacie.

Cytowany w komunikacie, prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski podkreślił, że „korzyści gospodarcze płynące ze zniesienia procedur wizowych dla Polaków są bezsprzeczne”.

Oprócz zwiększenia przychodów dla gospodarki, taki ruch zaowocowałby również znacznym wzrostem obrotów polskich biur turystyki wyjazdowej specjalizujących się w rynku amerykańskim. Liczymy na to, że społeczna kampania informacyjna zainicjowana przez LOT, objaśniająca amerykański proces wizowy, ułatwi wejście Polski do programu Visa Waiver, a co za tym idzie będzie impulsem do rozwoju turystyki - powiedział.

Do akcji przystępuje także Rainbow, sprzedający wycieczki do USA. Wspólnie z LOT-em ma przygotować specjalną broszurę informacyjną, która ma być dostępna w sieci sprzedaży Rainbow. Obejmuje ona 150 biur własnych i tysiąc punktów agencyjnych w całej Polsce.

Naszym celem jest zachęcenie Polaków, żeby w ciągu kilku miesięcy występowali o wizę, ale jednocześnie robili to rzetelnie, gdyż każde niewłaściwe aplikowanie, kończy się odmową. To z kolei psuje statystyki i powoduje, że Polacy muszą podróżować do USA z wizą w paszporcie. Wejście Polski do ruchu bezwizowego byłoby ogromnym impulsem rozwojowym dla gospodarki, wymiany handlowej i kulturalnej oraz nowym wymiarem łączności dla wielu polskich rodzin - mówił, cytowany w komunikacie, inicjator akcji i dyrektor Biura Komunikacji LOT Adrian Kubicki.

Jak tłumaczył LOT, aby zostać objętym ruchem bezwizowym, czyli wejść do Visa Waiver Program (VWP), Polska musi spełnić istotne kryterium.

Chodzi o to, aby odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 (turystycznej i biznesowej) w ciągu amerykańskiego roku budżetowego, czyli od 1 października do 30 września, nie może być wyższy niż 3 proc. W 2017 r. wyniósł on 5,9 proc. Aby umożliwić poprawę statystyki o prawie 3 punkty proc., powstała koalicja organizacji i firm z LOT-em na czele, która promuje skuteczne występowanie o wizę do USA - wyjaśnił narodowy przewoźnik.

Amerykańskim VWP, który upoważnia do wjazdu do USA bez wizy, objętych jest 38 państw, w tym 23 z UE. Wśród nich są kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu.

Polacy mogą składać wnioski wizowe w ambasadzie USA w Warszawie, konsulacie w Krakowie i innych amerykańskich placówkach dyplomatycznych na świecie. Program bezwizowy umożliwia legalny pobyt w USA do 90 dni w celach turystycznych, rodzinnych i biznesowych. Nadal możliwe jest jednak ubieganie się o dowolny rodzaj wizy w amerykańskich placówkach konsularnych.

PLL LOT latają z Warszawy na lotnisko JFK w Nowym Jorku, do Newark, Chicago, Los Angeles, z Krakowa do Chicago, a od kwietnia br. na trasie Rzeszów - Newark.

SzSz (PAP)