Stopy procentowe wzrosną pod koniec 2019 r.

Pierwsza podwyżka stóp procentowych w Polsce - o 0,25 pb - może nastąpić w IV kw. 2019 roku - wynika z raportu Goldman Sachs. Wcześniej bank inwestycyjny oczekiwał rozpoczęcia zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce w I kw. 2019 r.

W ciągu ostatniego roku nasza prognoza stóp procentowych dla Polski była gołębia, odzwierciedlająca zarówno gołębie nastawienie Narodowego Banku Polskiego (NBP), jak i naszą opinię dotyczącą występującej słabej presji inflacyjnej. Niemniej jednak przesuwamy naszą prognozę pierwszej podwyżki stóp stóp procentowych o 25 pb do IV kw. 2019 roku - czytamy w raporcie.

Analitycy podkreślili, że przesunięcie w ich prognozie odzwierciedla ostatnie umocnienie się złotego, będące z kolei skutkiem pozytywnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym, umacniającego się popytu krajowego i atrakcyjnych wycen. Według nich, zjawiska te utrzymają się przez cały 2018 r.

Bank oczekuje, że średnioroczna inflacja sięgnie 2,5 proc. w 2018 roku, przy czym na krótko przekroczy cel inflacyjny w III kw. 2018 roku. Jednak trwale nie znajdzie się powyżej celu do końcówki 2019 r.

Również krajowi ekonomiści oczekują pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych w przyszłym roku, częściej wskazując pierwszą połowę roku.

Jakub Rybacki, ekonomista z ING BSK, oceniając styczniowy wzrost wynagrodzeń, mówił że RPP utrzyma, podczas marcowego posiedzenia, „gołębią” retorykę, a „komentarze sugerujące ryzyko inflacyjne pojawią się w naszej ocenie dopiero w dalszej połowie roku. W efekcie spodziewamy się podwyżki stóp procentowych dopiero w I poł. 2019 r”. Czytaj także: Presja płacowa wskazuje na wzrost kosztów pracy

Paweł Radwański, główny ekonomista Raiffeisen Polbank, w swoim komentarzu do danych GUS o produkcji przemysłowej za styczeń pisał, że „trudno jednak oczekiwać aby nawet tak dobre odczyty zmieniły nastawienie członków RPP. Retoryka Rady może naszym zdaniem zmienić się dopiero w II połowie roku wraz ze zbliżeniem się inflacji bazowej do okolic 1,5 proc. a do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie najprawdopodobniej w styczniu 2019r.”

Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, komentując te dane przewidywała, że „stopy procentowe nie wymagają na razie zmian, tym bardziej że EBC także sygnalizuje iż w strefie euro stopy długi jeszcze czas utrzymywane będą na obecnych rekordowo niskich poziomach. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się obecnie brak zmian stóp procentowych w Polsce w tym roku i ich pierwsza podwyżka w pierwszym kwartale 2019 r.”

Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 6-7 marca.

Na podst. ISBnews