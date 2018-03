Stolica przyjazna dla zagranicznych menadżerów

HSBC przeprowadził kolejne badanie z cyklu „Expat Explorer”. Specjalistów zapytano o warunki zatrudnienia oraz o zawodowe perspektywy życia na emigracji. Polska tu nie przoduje, ale zwraca uwagę przyjaznym otoczeniem pracy i dobrymi warunkami życia.

Na bazie informacji przekazanych przez ponad 25 tys. ekspertów powstała m.in.globalna mapa zatrudnienia ekspertów w najbardziej liczących się binesowo ośrodkach, zlokalizowanych zazwyczaj w stolicach wyżej rozwiniętych gospodarczo krajów.

Co prawda, Warszawa, z rocznymi dochodami menadżera na poziomie 96 443 tys. dolarów, znalazła się na poniżej średniej dla wszystkich krajów, ale postrzegają ją oni jako miejsce względnie tanie do mieszkania i wygodne oraz bezpieczne do życia.

Dobre perspektywy dla rozwoju zawodowego w Warszawie wskazało 17 proc. respondentów badania zleconego przez HSBC.

O niedużych wydatkach w stolicy, na utrzymanie się, oczywiście z ich perspektywy, wskazało 54 proc. ankietowanych przez HSBC Expat. Blisko połowa cudzoziemców była także zadowolona ze stołecznego transporu miejskiego, chwaląc go za sprawne działanie i punktualność.

41 proc. menadżerów chwaliło naszą bazę gastronomiczną. Na co dzień korzystają z licznych i urozmaiconych - jeśli chodzi o menu - restauracji, doceniają wysoką jakość przygotowywanych tam potraw.

Zachwyca ich też polska oferta turystyczna. Blisko co trzeci cudzoziemiec pracujący w korporacji traktuje stolicę Polski jako atrakcyjną bazę wypadową do podróżowania po świecie, do podróżowania nie tylko zawodowego.

Rafał Zaza