KE chce pomóc w rozwiązaniu konfliktu gazowego

Komisja Europejska ponowiła w poniedziałek swój apel, że jest gotowa usiąść do trójstronnych negocjacji z Rosją i Ukrainą w sprawie dostaw gazu,. Zaznaczyła jednak, że uczyni krok w tym kierunku, jeśli obie strony będą sobie tego życzyć

Jesteśmy gotowi, by pomóc ułatwiać rozmowy wtedy, gdy obie strony zwrócą się do nas w tej sprawie. Jeśli chodzi o to, co Rosja, czy Ukraina planują, to o tym kraje te muszą poinformować same. Jesteśmy z nimi w kontakcie - powiedziała rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkonen.