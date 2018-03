PGNiG zwiększa pułap możliwości i skuteczności

PGNiG widzi w dronach oszczędności idące w miliony złotych. Nie tylko w poszukiwaniach nowych złóż, ale też w ochronie i technicznym monitoringu gazociągów

InnVento - akcelerator, który powstał z inicjatywy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG SA), ma za zadanie wspierać rozwój startupów z branży energetycznej oraz wspólne poszukiwanie nowych technologicznych rozwiązań. InnVento jest pierwszą tego typu inicjatywą w sektorze naftowym w Polsce. PGNiG wiąże z nim wielkie nadzieje. Dziś w siedzibie InnVento przedstawiciele PGNiG debatowali szczególnie nad innowacyjnym wykorzystaniem technologii dronów, dzieląc się dotychczasowymi doświadczeniami z wdrożeń takich innowacji w spółkach PGNiG.

PGNiG to nowoczesny biznes, ale tylko dzięki naszej otwartości na wspaniałe pomysły, z jakimi do nas przychodzą startupy. Bez tej synergii, nic by się nie wydarzyło – powiedział podczas publicznego wystąpienia na dzisiejszej konferencji. wiceprezes PGNiG, Łukasz Kroplewski. - InnVento to nasz akcelerator dla nowych pomysłów, które możemy spożytkować i tu ciągle przyspieszamy. W tej chwili mówimy już w zasadzie o centrum startupów. Przez ostatnie pół roku zgłosiło się do nas ponad 90 startupów. Mamy wiele pomysłów jak je wykorzystać. Nie tylko w poszukiwaniach. Mamy 180 tys. km sieci po polskiej stronie PGNiG, patrzymy też zatem w kierunku efektywności energetycznej. Patrzymy też przez pryzmat 7 mln naszych klientów – przez ich pryzmat szczególnie patrzymy na wyzwania, bo z jednej strony chodzi o budowanie portfela EBITDA, z drugiej przez dbałość o satysfakcję klientów – dodał.