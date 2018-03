Rząd jutro zajmie się jakością węgla

Jestem po rozmowach z ministrem energii i Rządowym Centrum Legislacji; mam nadzieję, że we wtorek rząd przyjmie projekt ustawy dot. norm jakości dla węgla - poinformował w poniedziałek wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny Dodał, że trwają prace nad wprowadzeniem termomodernizacyjnej ulgi podatkowej.

Woźny, który w MPiT odpowiada za problem walki ze smogiem w Polsce, był jednym z gości odbywającej się w Senacie konferencji

Współpraca administracji rządowej i samorządowej - niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce

Wiceminister poinformował na konferencji, że jest po rozmowach z ministrem energii oraz Rządowym Centrum Legislacji i ma nadzieję, że we wtorek rząd przyjmie projekt ustawy dot. norm jakości dla węgla.

Jestem po rozmowach zarówno z ministrem energii jak i RCL. Mam nadzieję, że jutro ta ustawa zostanie przyjęta i skierowana do parlamentu - powiedział.

Woźny podkreślił, że nowe przepisy dot. norm jakości dla węgla, obok programu termomodernizacji oraz rozporządzenia ws. norm jakości dla kotłów grzewczych, są kluczowe w walce ze smogiem.

Przypomniał, że nowa ustawa ma wyeliminować z obrotu detalicznego muły i flotokoncentraty, czyli najgorszej jakości węgiel. Sprzedawany węgiel będzie musiał mieć też odpowiednie świadectwa dot. kaloryczności czy zasiarczenia.

Wiceszef MPiT dodał, że - na mocy nowych przepisów - składy węgla będą kontrolowane przez Inspekcję Handlową.

Woźny poinformował ponadto, że trwają prace nad wprowadzeniem termomodernizacyjnej ulgi podatkowej oraz systemu kredytów na ocieplanie budynków jednorodzinnych.

Uruchomiliśmy rozmowy z Ministerstwem Finansów na temat termomodernizacyjnej ulgi podatkowej na wzór ulgi remontowo-budowlanej (1996-2002) Drugim narzędziem miałyby być instrumenty finansowe - kredyty i pożyczki, które pozwolą na przeprowadzenie termomodernizacji - powiedział.

Takie ulgi miałyby być dedykowane dla osób zamożniejszych. Woźny wskazał, że na 5,5 mln budynków jednorodzinnych w Polsce aż połowa nie jest ocieplona. Są to głównie budynki, które powstawały przez 1989 rokiem.

Według wiceministra w przypadku osób najuboższych, państwo, w tym samorządy powinny w 100 proc. sfinansować taką termomodernizację.

Woźny poinformował, że do końca marca powinny zakończyć się prace nad projektem ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji, która da podstawę do uruchomienia 180 mln zł z Funduszu Termomodernizacji.

Uczestniczący w konferencji wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zapowiedział, że zmiany czeka też tzw. ustawa śmieciowa.

Zwrócił uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w gminach wiejskich odpady komunalne są zabierane od mieszkańców przynajmniej raz w miesiącu. To - jak wskazał - powoduje, że część śmieci jest spalana - co w konsekwencji przyczynia się również do powstawania szkodliwego smogu.

Pod koniec lutego premier Mateusz Morawiecki poinformował o starcie pilotażowego programu termomodernizacji domów, który ma być realizowany w najbardziej dotkniętych smogiem gminach w Polsce. Chodzi o 22 aglomeracje z 33, które znajdują się na liście 50 miast najbardziej dotkniętych smogiem przygotowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Aż siedem miast z Polski znajduje się w pierwszej dziesiątce. Są to m.in. Żywiec, Pszczyna czy Rybnik.

Termomodernizacja objąć ma ok. 15-16 tys. domów, a inwestycje mają ruszyć w sierpniu. Cały program termomodernizacji w 22 gminach ma kosztować ok. 750 mln zł.

