Specustawa mieszkaniowa priorytetem rządu

Głównym punktem wtorkowej Rady Mieszkalnictwa będzie specustawa mieszkaniowa - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Posiedzenie zaplanowano na godz. 11.30.

„Posiedzenie Rady Mieszkalnictwa zaplanowano na godz. 11.30” - powiedziała rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

Nad szczegółami rozwiązań specustawy mieszkaniowej pracuje specjalnie powołana grupa robocza, składająca się z przedstawicieli zainteresowanych ministerstw i instytucji.

Jak informowało Centrum Informacyjne Rządu, w skład grupy pracującej nad specustawą mieszkaniową weszli przedstawiciele resortów inwestycji i rozwoju; rodziny, pracy i polityki społecznej; finansów; kultury i dziedzictwa narodowego; środowiska; rolnictwa i rozwoju wsi.

W grupie roboczej są także przedstawiciele BGK Nieruchomości oraz Rządowego Centrum Legislacji. W razie potrzeby dołączają przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Specustawa ma „zdecydowanie przyspieszyć proces budowy mieszkań w Polsce i usunąć bariery biurokratyczne, ale również te bariery, które są związane z procesem przygotowawczym do budowy” - mówił Kwieciński.

Obecnie proces uzyskiwania zezwoleń na budowę trwa ok. pięciu lat. „Chcemy, aby poprzez wprowadzone zmiany w specustawie mieszkaniowej ten okres skrócił się do ok. pół roku, do roku” - wskazał Kwieciński.

Minister podkreślał, że specustawa będzie przygotowywana jako projekt rządowy. Ma ona przejść całą ścieżkę legislacyjną i zostać zatwierdzona jeszcze w pierwszej połowie 2018 r.

Nowe przepisy mają przyspieszyć proces odrolnienia gruntów nadających się pod zabudowę mieszkaniową, który obecnie trwa nawet do kilku lat i jest bardzo uciążliwy. Po wejściu w życie specustawy ten proces ma trwać nie dłużej niż rok.

Specustawa ma dotyczyć wszystkich podmiotów, które zajmują się budownictwem mieszkaniowym.

Premier Mateusz Morawiecki powołał Radę Mieszkalnictwa 29 stycznia. Jej zadaniem jest wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych, służących zwiększeniu liczby dostępnych na rynku mieszkań.

W skład Rady Mieszkalnictwa - obok premiera Morawieckiego, który został jej przewodniczącym - wchodzą minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. Barszcz jest koordynatorem pracy Rady Mieszkalnictwa.

PAP/ as/