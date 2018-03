5 firm chętnych na budowę Portu Centralnego

Pięć firm i konsorcjów jest chętnych na opracowanie koncepcji budowy Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku. Planuje się przeznaczyć kilkaset hektarów terenu Zatoki Gdańskiej pod nowe, uniwersalne terminale. Pierwsze mogą być gotowe w 2024 roku

Rzecznik prasowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Agata Kupracz poinformowała że otwarto oferty na ogłoszony w ostatnich dniach grudnia 2017 r. przetarg na koncepcję budowy Portu Centralnego.

Do przetargu stanęło jedno przedsiębiorstwo (ILF Consulting Engineers Polska) oraz cztery konsorcja (1. Industria Project i Europrojekt Gdańsk; 2. Sweco Consulting i Wuprohyd; 3. IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. oraz Arcadis i Berenguer Ingenieros S.L.; 4. Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego i Mosty Gdańsk).

Wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie kompletnej koncepcji Portu Centralnego.

To duży krok do przodu w kwestii budowy Portu Centralnego. Otwarcie ofert, a później wyłonienie wykonawcy, to wyraźny sygnał, że jesteśmy zdeterminowani i chcemy, by Port Centralny powstał. Zależy nam na tym, by koncepcja została opracowana z najwyższą starannością, dlatego uważnie będziemy przyglądać się ofertom - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes ZMPG S.A, Łukasz Greinke.