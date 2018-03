Pierwsza decyzja UOKiK o nadużyciu przewagi kontraktowej

UOKiK zarzucił spółce Cykoria – producentowi koncentratów spożywczych, suszów owocowych i przypraw – wykorzystywanie przewagi w zawieraniu kontraktów z rolnikami – dostawcami marchwi – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak podaje Urząd, zakwestionowane postanowienia w umowach dotyczą przede wszystkim braku określenia terminów odbioru produktu.

Spółka umawiała się z dostawcami, że będzie kupować od nich marchew aż do końca marca następnego roku, a o terminie i miejscu dostawy poinformuje ich zaledwie z trzydniowym wyprzedzeniem. Co więcej niektórzy na wezwanie do dostawy mogli czekać całą zimę, ryzykując utratę części zbiorów lub odrzucenie marchwi przez odbiorcę ze względu na obniżenie jakości – czytamy w komunikacie.

Następnym punktem było wydłużanie terminów płatności. Zgodnie z prawem, strony mogą ustalić termin uregulowania należności powyżej 30 dni, ale nie może on przekraczać 60 dni.

Tymczasem Cykoria zastrzegała sobie, że zapłaci rolnikom w ciągu 60 dni, ale ten termin liczyła nie od dostarczenia produktu lub faktury, tylko od końca miesiąca, w którym je otrzymała. Oznacza to, że w niektórych przypadkach dostawcy mogli czekać na pieniądze nawet ok. trzech miesięcy. Ostatnim przejawem wykorzystywania przewagi kontraktowej mogło być zobowiązywanie plantatorów do wyrażenia zgody na potrącenie części ich wynagrodzenia na składkę dla Zawiązku Producentów Cykorii Przemysłowej i Warzyw – informuje UOKiK

Jak wynika z komunikatu, po wszczęciu postępowania spółka zobowiązała się zmienić kwestionowane działania.

Uznaliśmy, że przyjęcie zobowiązania pozwoli na szybkie wyeliminowanie praktyk szkodliwych dla rolników. Cieszy fakt, że spółka od razu zadeklarowała współpracę z urzędem. Mam nadzieję, że w kolejnych postępowaniach z zakresu przewagi kontraktowej inni przedsiębiorcy zaprezentują podobna postawę – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Spółka Cykoria zobowiązała się skrócić o dwa miesiące czas skupu marchwi i zagwarantowania odbioru 85 proc. surowca do końca roku, w którym zaczął się skup. Ponadto dostawcy będą odstawiali surowiec w każdym miesiącu proporcjonalnie do całej umówionej ilości (po kilkanaście procent miesięcznie). Termin informacji o dostawie zostanie wydłużony z trzech do siedmiu dni. Spółka będzie płaciła kontrahentom w ciągu 45 dni od dostawy lub otrzymania faktury.