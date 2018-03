Ponad 280 milionów zysku netto Grupy SGB

Banki Spółdzielcze, tworzące Spółdzielczą Grupę Bankową, wygenerowały w 2017 roku zysk netto przekraczający 280 milionów złotych, wynika z informacji SGB Banku SA. Jest to Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze SGB. Prezentowane dane pochodzą z niezatwierdzonych jeszcze sprawozdań finansowych

Swoje wyniki w porównaniu rok do roku poprawiło aż 148 (co stanowi 74 proc.) ze wszystkich 199 banków zrzeszonych w Grupie SGB. Rok 2017 sektor banków spółdzielczych zamknął sumą bilansową 130 mld zł, co oznacza 108 proc. dynamikę wzrostu w ujęciu rok do roku.

Udział sektora banków spółdzielczych w całym sektorze bankowym, mierzony wielkością sumy bilansowej, zwiększył się w ciągu 12 miesięcy z 7,05 proc. do 7,31 proc. – twierdzi Piotr Fajkowski, główny analityk ds. sytuacji Banków Spółdzielczych w SGB-Banku SA. Z satysfakcją odnotowujemy zamknięcie 2017 roku dobrymi wynikami banków spółdzielczych – informuje Karolina Jankowiak, Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A.

Dobre wyniki finansowe stanowią podstawę rozwoju bazy kapitałowej niezbędnej do utrzymania dynamiki wzrostu działalności biznesowej sektora.

W minionym roku zaoferowaliśmy naszym klientom szereg nowych produktów i usług, w tym nowy wspólny produkt „Konto za 1 zł”. Wychodząc naprzeciw lokalnym środowiskom, wspólnie z drugim zrzeszeniem, wdrożyliśmy oferowany na korzystnych warunkach rachunek dla otrzymujących świadczenia ZUS. Podejmowane działania sprzyjają umocnieniu marki Banków Spółdzielczych działających w grupie SGB – mówi dalej Karolina Jankowiak.