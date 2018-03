Unijny odwet na USA za 3,5 mld USD

UE rozważa wprowadzenie 25-procentowych ceł na szereg amerykańskich towarów o wartości ok. 3,5 mld USD w odwecie za planowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa taryfy na import stali i aluminium - wynika z dokumentu, do którego dotarła agencja Bloomberg.

Lista sporządzona przez Komisję Europejską zawiera importowane z USA dobra konsumpcyjne (m.in. dżinsy, koszule, kosmetyki, motory, jachty), produkty rolnicze (sok pomarańczowy, burbon, kukurydzę) oraz produkty ze stali i inne towary przemysłowe - podaje na swoim portalu Bloomberg News.

Towary z listy stanowią wizytówkę USA i produkowane są w okręgach wyborczych znanych z poparcia dla Republikanów, co można interpretować jako presję polityczną na prezydenta Trumpa - pisze Bloomberg.

Cytowany przez agencję AP przewodniczący komisji handlu międzynarodowego w Parlamencie Europejskim Bernd Lange powiedział we wtorek, że UE nie musi odpłacić USA co do centa, ale powinna celować w takie dobra eksportowe, żeby USA „naprawdę zabolało”, np. soję czy kukurydzę. Wypowiadając się w rozgłośni rbb-Inforadio, Lange wyraził nadzieję, że „rozsądne głosy” w USA powstrzymają Trumpa przed wprowadzeniem taryf.

Według Bloomberga wprowadzenie taryf odwetowych omawiane było w poniedziałek wieczorem na spotkaniu KE z przedstawicielami rządów państw członkowskich. Kwestia ma być też przedmiotem środowego posiedzenia KE. Rozważane środki stanowią równowartość 50 proc. unijnego eksportu stali do USA, które - jak twierdzi Komisja -byłyby dotknięte taryfami, więc mogą być nałożone w trybie natychmiastowym.

Bruksela rozważa również złożenie skargi przeciw USA w Światowej Organizacji Handlu (WTO) i wprowadzenie środków zaradczych, mających zapobiec zalewowi rynku UE przez dostawy stali pierwotnie przeznaczonej do USA - podaje Bloomberg.

Trump ogłosił zamiar nałożenia 25-procentowego cła na import stali oraz 10-procentowego cła na aluminium w czwartek, co wywołało ostrą reakcję wielu partnerów handlowych USA. Szef KE Jean-Claude Juncker powiedział, że UE „w sposób zdecydowany” odpowie na wprowadzenie przez USA taryf. KE zapowiedziała też, że w razie potrzeby zaproponuje zgodne z WTO działania ochronne, by unijny rynek był stabilny.

Na podst. PAP