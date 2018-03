Anglia nie zagra w Rosji. To przez truciznę

Brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson zasygnalizował we wtorek w Izbie Gmin możliwość zaostrzenia sankcji wobec Rosji, jeśli potwierdzą się spekulacje dotyczące możliwego otrucia byłego podwójnego rosyjsko-brytyjskiego agenta Siergieja Skripala

Skripal, który w przeszłości był skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii oraz towarzysząca mu córka Julia zostali w niedzielę przyjęci w stanie krytycznym do szpitala, gdy stracili przytomność podczas pobytu w centrum handlowym w mieście Salisbury na południowy zachód od Londynu.

Dokładna przyczyna ich zapaści jest na tym etapie nieznana, ale we wtorek po południu Scotland Yard potwierdził, że „ze względu na wymagane kwalifikacje” śledztwo przejęła jednostka zajmująca się działaniami antyterrorystycznymi i badana jest substancja, z którą oboje mieli kontakt.

Odpowiadając na pilne pytania ze strony posłów, szef MSZ powiedział, że sprawa „przywołuje echa śmierci Aleksandra Litwinienki w 2006 roku” i zapewnił, że „jeśli pojawi się materiał dowodowy, który wykaże jakąkolwiek odpowiedzialność któregoś z państw, rząd Jej Królewskiej Mości odpowie na to adekwatnie i zdecydowanie”.

Johnson powiedział, że w takiej sytuacji brytyjski rząd „będzie zmuszony do ponownego spojrzenia na nasz reżim sankcji (wobec Rosji) i inne środki, które możemy chcieć zastosować”, a nawet nie wykluczył wycofania piłkarskiej reprezentacji Anglii z czerwcowych mistrzostw świata w Rosji.

Minister zaznaczył jednak, że „musimy być bardzo ostrożni w tym, co mówimy, bo na razie jest zbyt wcześnie, aby przesądzić o wynikach śledztwa”.

Pomimo tego zastrzeżenia szef MSZ nazwał jednak Rosję „wrogą i destruktywną siłą” i przypomniał, że Wielka Brytania jest wśród krajów odgrywających wiodącą rolę w przeciwdziałaniu aktom agresji i prowokacji ze strony Kremla.

Dopytywany przez konserwatywnego posła Jacka Loprestiego o to, jak rząd traktuje powtarzające się próby cyberataków na kluczową infrastrukturę Wielkiej Brytanii, Johnson powiedział, że coraz bardziej dochodzi do przekonania, że „musimy je kategoryzować jako akty wojny, a to oznacza, że musimy rozwinąć nową doktrynę odpowiedzi (na te incydenty) i odstraszania”.

Być może będziemy nadal musieli płacić cenę za naszą zasadę przeciwstawiania się Rosji, ale mam nadzieję, że będę miał wsparcie po obu stronach Izby Gmin dla kontynuacji tej polityki - zaznaczył szef MSZ, który jednocześnie poprosił posłów o „poważne przemyślenie” przyjmowania zaproszeń do występowania w rosyjskich mediach, np. Russia Today, które określił mianem „wehikułu kremlowskiej propagandy”.

Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, został w 2006 roku skazany na 13 lat więzienia za przekazywanie od lat 90. Brytyjczykom danych na temat działających na terenie Europy rosyjskich tajnych agentów. W trakcie procesu przyznał się do postawionych mu zarzutów.

W roku 2010 został ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i objęty dokonaną na lotnisku w Wiedniu wymianą czterech rosyjskich więźniów na 10 szpiegów przetrzymywanych przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI). Po przybyciu do Wielkiej Brytanii dostał nową tożsamość i zamieszkał w Salisbury wraz z żoną Ludmiłą, która w 2011 roku zginęła w wypadku samochodowym.

