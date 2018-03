Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Grupa Kruk planuje wypłacić 94 mln zł dywidendy, czyli 5 zł na akcję. To jedna trzecia wstępnego, szacunkowego zysku netto osiągniętego w 2017 r. - podał Kruk w komunikacie prasowym. Spółka wyraża chęć konsolidacji polskiego rynku wierzytelności.

Alior Bank uruchomił platformę pośrednictwa finansowego online Bancovo i liczy, że do końca 2018 roku liczba partnerów platformy wzrośnie do 12-14 firm, a w 2020 roku za jej pośrednictwem sprzedanych zostanie 3 mld zł kredytów - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki na konferencji.