Emilewicz i Haładyj o Konstytucji Biznesu

Konstytucja Biznesu to jedno z działań resortu przedsiębiorczości i technologii, które ma poprawić otoczenie prawne prowadzenia biznesu - uważa szefowa tego resortu, minister Jadwiga Emilewicz, a pilotujący ten projekt wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj podkreślił, że przeprowadzone i szczegółowe konsultacje pozwoliły na identyfikację najważniejszych wyzwań stojących przed polskim biznesem

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, jak wskazuje nazwa, dbamy o przedsiębiorców. Podejmujemy wiele działań, które mają poprawić otoczenie prawne prowadzenia biznesu w Polsce. Konstytucja Biznesu jest jednym z nich - poinformowała Emilewicz. - Tzw. ulga na start, zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, zasada przyjaznej interpretacji przepisów czy zasada pewności prawa - to tylko niektóre rozwiązania, będące realnymi ułatwieniami dla przedsiębiorców - dodała.

Z kolei pilotujący ten projekt wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj ocenia, że Konstytucja Biznesu to odpowiedź na postulaty podnoszone od wielu lat przez polskich przedsiębiorców oraz specjalistów z zakresu prawa gospodarczego.

Naczelnym celem przyświecającym pracom nad pakietem było urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej. Konstytucja Biznesu przekształca i usprawnia środowisko prawno-instytucjonalne, w którym na co dzień funkcjonuje nasz biznes - powiedział wiceminister. - Konstytucja Biznesu to odpowiedź na postulaty podnoszone od wielu lat przez naszych przedsiębiorców oraz specjalistów z zakresu prawa gospodarczego. Przeprowadzone konsultacje pozwoliły na identyfikację najważniejszych wyzwań stojących przed polskim biznesem - wyjaśnił Haładyj.

We wtorek Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek Senatu do tworzącego Konstytucję Biznesu pakietu pięciu ustaw. Tym samym Parlament zakończył pracę nad nią. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim działalności nierejestrowej, ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, powołania Rzecznika MŚP oraz szczególnych regulacji dla inwestorów zagranicznych. Teraz ustawy trafią do podpisu prezydenta.

PAP, mw