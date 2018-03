Małżeństwa z dziećmi to nadal ogromny problem

Co roku 12 mln dziewcząt na świecie wydawanych jest za mąż jako dziecko - wynika z najnowszych danych Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). Liczba wczesnych małżeństw spada jednak, głównie za sprawą poprawy sytuacji w Azji Południowej

Obecnie 1 na 5 zamężnych kobiet została wydana za mąż jako dziecko (czyli ok. 650 mln kobiet). W ciągu minionej dekady udało się zapobiec 25 milionom wczesnych małżeństw - poinformował we wtorek UNICEF.

Liczba wczesnych małżeństw spada, ale bez przyspieszenia tempa zmian do 2030 roku 150 mln dziewcząt zostanie wydanych za mąż przed 18. urodzinami - ostrzega organizacja w komunikacie prasowym.

Największy na świecie spadek liczby wczesnych małżeństw odnotowano w Azji Południowej: odsetek kobiet wydanych tam za mąż przed ukończeniem 18. roku życia zmniejszył się o jedną trzecią, z niemal 50 proc. do 30 proc.

Wśród przyczyn tej zmiany wymienia się m.in. wzrost liczby dziewcząt włączonych do systemu edukacji, inwestycje rządowe na rzecz wsparcia nastolatek czy upowszechnianie wiedzy na temat nielegalności wczesnych małżeństw i szkód, jakie wyrządzają w życiu dzieci.

W Afryce Subsaharyjskiej mieszka obecnie co trzecia dziewczynka wydana za mąż, podczas gdy 10 lat temu w tym regionie mieszkała co piąta dziecięca panna młoda. Nowe dane wskazują na możliwość odwrócenia tego trendu na kontynencie afrykańskim - twierdzi UNICEF. W Etiopii - jednym z 5 państw o najwyższym wskaźniku wczesnych małżeństw w całej Afryce Subsaharyjskiej - problem zmniejszył się o 1/3 w ciągu ostatnich 10 lat. Jednak postęp w zwalczaniu procederu w tym regionie świata musi zostać przyspieszony, aby skutecznie zrównoważyć wzrost liczby ludności.

Kiedy dziewczynka jest zmuszana do małżeństwa jako dziecko, musi stawić czoło natychmiastowym konsekwencjom. Zmniejszają się jej szanse na ukończenie szkoły, za to rośnie ryzyko przemocy domowej i komplikacji okołoporodowych. Występują również konsekwencje społeczne, a błędne koło ubóstwa utrwala się - powiedziała ekspertka UNICEF Anju Malhotra. - Aby wyeliminować tę szkodliwą praktykę do 2030 roku, musimy o to zabiegać ze zdwojoną siłą - apeluje ekspertka.