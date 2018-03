Nowy rurociąg połączy rafinerię w Płocku ze Śląskiem

PERN wybuduje nowy – 100 km - odcinek rurociągu pomiędzy bazą PERN w Boronowie, a terminalem paliw PKN Orlen w Trzebini, który obsługuje głównie aglomerację śląską oraz zwiększenia możliwości dostaw rurociągowych paliw w kierunku Warszawy – wynika z umowy zawartej między płockim koncernem a PERN - poinformował PKN Orlen w komunikacie.

Jak czytamy w komunikacie, firmy uzgodniły modernizację i rozbudowę infrastruktury przesyłowej ropy naftowej pomiędzy podziemnymi magazynami ropy i paliw w Górze, a rafinerią w Płocku.

Po wprowadzeniu pakietów paliwowego, transportowego i energetycznego oraz uszczelnieniu obrotu paliwami, dziś pokazujemy kolejny element porządkujący ten segment. To ogromne wyzwanie wzmacniające rolę Państwa w zarządzaniu aktywami sektora paliwowo energetycznego, a jednocześnie zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pierwszy raz porządkujemy rynek w skali wszystkich podmiotów będących jego uczestnikami, nadając im czytelny podział zadań i ról - powiedział cytowany w komunikacie, Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

PKN Orlen informuje, że wybudowana infrastruktura pozwoli na połączenie rurociągiem Rafinerii w Płocku z rynkiem Górnego Śląska. Dodatkowo porozumienie pomiędzy PKN ORLEN i PERN zakłada inwestycje w zwiększenie przepustowości rurociągu produktowego, łączącego płocką rafinerię z terminalem paliw PKN ORLEN w Mościskach, obsługującego m.in. Warszawę i Mazowsze.

Niezwykle dynamiczny rozwój rynku paliw, który zaobserwowaliśmy w efekcie wprowadzenia skutecznych działań regulacyjnych nakierunkowanych na likwidację szarej strefy, niesie ze sobą również wyzwania związane z logistyką. Rozbudowa systemu transportowego pozwala nam nie tylko na wpisujące się w strategię Koncernu szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zmienne potrzeby rynkowe, ale też znacząco podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju i gwarantuje stabilność dostaw na rynki o największej konsumpcji, do aglomeracji śląskiej i warszawskiej – powiedział Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN Orlen.

Koncern złożył gwarancje przesyłu paliw adekwatnie do przepustowości - na 10 lat od uruchomienia rurociągu na odcinku Boronów-Trzebinia, które planowane jest na koniec roku 2021.

System przesyłu rurociągowego to najbezpieczniejszy, najbardziej przyjazny środowisku i efektywny kosztowo środek transportu surowców i produktów paliwowych. PERN jako lider logistyki surowcowo-paliwowej, wspólnie z PKN Orlen rozwija infrastrukturę przesyłową w Polsce, działając zgodnie z polityką państwa zmierzającą do podniesienia efektywności i długofalowego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju – powiedział Rafał Miland, wiceprezes PERN.

W ramach odrębnego porozumienia PKN Orlen i PERN zobowiązały się do modernizacji i rozbudowy infrastruktury przesyłowej pomiędzy Podziemnym Magazynami Ropy i Paliw w Górze, należącym do Orlenu a rafinerią w Płocku.

Jak czytamy w komunikacie, inwestycje w podniesienie przepustowości przesyłu ropy naftowej zapewnią utrzymywanie w kawernach zapasów interwencyjnych ropy – w obecnych i planowanych na kolejne lata wolumenach – oraz ich uwolnienia zgodnie z wymaganiami po roku 2024 wynikającymi z ustawy o zapasach obowiązkowych. Obiekt w Górze jest największym magazynem na węglowodory ciekłe w kraju, obejmującym 12 kawern (podziemnych, bezzbiornikowych instalacji magazynowych), z których w siedmiu, o łącznej pojemności 4.250 tys. m.sześć, magazynowana jest ropa naftowa, a w pięciu, o pojemności 1.880 tys. m.sześć, paliwa.

Pojemności magazynu stanowią ok. 51 proc. krajowych pojemności na ropę naftową i 34 proc. pojemności na paliwa ciekłe.

W większości, pojemności magazynowe są wykorzystywane na zapasy obowiązkowe. W ramach zawartego porozumienia, do końca 2032 roku PERN deklaruje gotowość do świadczenia usługi przesyłu interwencyjnego zapasów z podziemnych magazynów, co gwarantuje bezpieczeństwo krajowego systemu dostaw ropy.