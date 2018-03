PGE: Budowa farm wiatrowych to 12-14 mld zł

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje koszt budowy morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1 000 MW na ok. 12-14 mld zł, poinformował prezes Henryk Baranowski

To, na czym się opieramy, jeśli chodzi o koszty, to rząd wielkości 12-14 mld zł, w tej kwocie mniej więcej 1/3 to koszty przyłącza. W zależności od tego, jak przebiegną negocjacje w sprawie przyłącza, będzie to obciążało ten projekt lub nie - powiedział Baranowski podczas konferencji z analitykami.