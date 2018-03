PGE kontynuuje prace nad projektem jądrowym

PGE kontynuuje prace nad projektem budowy elektrowni jądrowej - poinformował prezes PGE Henryk Baranowski. Dodał, że decyzje w sprawie realizacji inwestycji i jej zakresu mogą być podejmowane na przełomie roku

Jeśli chodzi o zakres prac w ramach spółki PGE EJ1, to prowadzimy badania lokalizacyjne i środowiskowe i przygotowujemy raport o oddziaływaniu na środowisko i raport lokalizacyjny. Jak te rzeczy zostaną skończone, to będziemy podejmować decyzje co dalej - powiedział Baranowski podczas telekonferencji.

Harmonogram tych prac to przełom tego i przyszłego roku. Będziemy mieć raport i wtedy będą decyzje - dodał.