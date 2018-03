Spadek bezrobocia. I to mimo mroźnej zimy!

Do 6,8 proc. spadł w lutym wskaźnik bezrobocia rejestrowanego – informuje resort pracy. Rok do roku stopa bezrobocia spadła o 1,6 punktu procentowego. Identyczny wskaźnik bezrobocia w lutym odnotowano w 1991 roku, a więc 27 lat temu.

W końcu lutego br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,8 proc. W porównaniu ze styczniem br. spadła o 0,1 punktu procentowego.Spadek na tym samym poziomie (o 0,1 p.p.) zaobserwowano w analogicznym okresie rok temu (luty 2017 – styczeń 2017), gdy natężenie bezrobocia zmniejszyło się z 8,5 do 8,4 proc. - czytamy w komunikacie resortu pracy.

Jak informuje ministerstwo, w końcu lutego 2018 roku liczba bezrobotnych wyniosła 1.127,8 tys. osób. W porównaniu do końca stycznia tego roku było ich o 5,9 tys. mniej.

Spadek stopy bezrobocia we wspomnianym czasie zanotowano w 6 województwach. W pięciu spośród stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,1 punktu procentowego, a w jednym (opolskim) – 0,2 punktu procentowego. Natężenie bezrobocia o 0,1 punktu procentowego wzrosło tylko w jednym województwie (pomorskim), a w pozostałych 9 regionach pozostało na poziomie sprzed miesiąca.

Jak wynika z danych urzędów pracy, spadek liczby bezrobotnych był wynikową spadku napływu do bezrobocia przy jednoczesnym wzroście odpływu. Wzrost liczby wyrejestrowań wynikał z aktywizowania coraz większej liczby bezrobotnych. Nie bez znaczenia na sytuację na rynku pracy miała gwałtowna zmiana warunków pogodowych. Spowodowała ona zahamowanie w rozpoczynaniu niektórych prac sezonowych. To zaś wpłynęło na spadek liczby ofert zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy – podaje resort.