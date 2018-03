RPP nie zaskoczyła

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych - poinformował NBP w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Stopa referencyjna pozostanie na poziomie 1,50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. W komunikacie po posiedzeniu RPP opublikowane zostaną najnowsze prognozy NBP dotyczące inflacji i PKB. Jest jednak mało prawdopodobne aby zmieniły one dotychczasowe stanowisko Rady. Należy spodziewać się podtrzymania łagodnej retoryki i dalszych wskazań co do braku zmian poziomu stóp procentowych w Polsce w tym roku - komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.