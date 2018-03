Odwołany prezes stadniny w Janowie Podlaskim. Znowu

W środę został odwołany zarząd Stadniny Koni Janów Podlaski. Stanowisko tym samym stracił prezes Sławomir Pietrzak. Do pełnienia obowiązków prezesa tej stadniny oddelegowano Grzegorza Czochańskiego, dyrektora w Departamencie Nadzoru nad Spółkami Strategicznymi w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Grzegorz Czochański swoje obowiązki będzie sprawować do czasu wyłonienia prezesa stadniny koni w Janowie Podlaskim w drodze postępowania kwalifikacyjnego, która nastąpi w ciągu kilku miesięcy - poinformował KOWR.

Nieoficjalnie, powodem bezpośrednim może być spór o organizację imprezy w Warszawie. Pietrzak publicznie krytykował pomysł przeniesienia święta konia arabskiego z Janowa na warszawskie Wyścigi. Miał po tym zostać wezwany w trybie pilnym do Warszawy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, gdzie otrzymał dymisję. Miał też nie usłyszeć powodu, dla którego został odwołany.

Za sprawy hodowlane w stadninie będzie odpowiadać prof. Krystyna Chmiel, ekspert w dziedzinie koni arabskich i członek Rady ds. Hodowli Koni, powołanej w 2016 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dotychczasowemu prezesowi Sławomirowi Pietrzakowi za dotychczasową współpracę podziękował zastępca dyrektora generalnego KOWR w pionie nadzoru nad spółkami Andrzej Sutkowski.

Być może wpływ pośredni na decyzję miała kolejna burza medialna, która rozpętała się miesiąc temu. Z początkiem lutego w mediach pojawiły się informacje, jakoby stadnina wyprzedawała po niskich cenach potomstwo Pianissimy z powodu kłopotów finansowych.

Utytułowana klacz Pianissima, wyceniana przez ANR na 3 mln euro, padła w janowskiej stadninie w październiku 2015 r., co było jednym z powodów ekspresowego odwołania jej wieloletniego prezesa Marka Treli. Według ustaleń Pianissima padła z powodu skrętu jelit. Pozostały po niej trzy córki. Pietrzak zapewniał wtedy, że sprzedaż jej potomstwa to nieprawda, a sytuacja finansowa stadniny jest stabilna.

To jest jakaś plotka, bo od kiedy ja jestem, ani jedna córka Pianissimy nie została sprzedana - komentował wtedy Pietrzak. To są jakieś bzdury, muszę to absolutnie zdementować. Mamy trzy córki Pianissimy, mamy też wnuczki Pianissimy, tu nic złego się nie dzieje. Oczywiście w przypadku wnuczek czy prawnuczek, jeśli będą, a nie będą spełniały określonych standardów, to będą sprzedawane. To normalna praca w stadninie. Najcenniejszy materiał zostawiamy, bo musi być użyty do produkowania następnych pokoleń - zapewnił.