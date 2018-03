Baltic Pipe da Polsce gazowe bezpieczeństwo

Baltic Pipe to bezpieczeństwo i szansa na zmniejszenie cen gazu w Polsce, a przynajmniej utrzymanie ich poziomie osiąganym na innych rynkach europejskich - podkreślał ekspert Gaz-Systemu Paweł Sęk w środę w Szczecinie podczas wysłuchania publicznego dotyczącego tej inwestycji.

Główną korzyścią płynącą z realizacji projektu Baltic Pipe jest bezpieczeństwo - powiedział.

Chodzi o to, aby, potocznie mówiąc, być odpornym na zakręcenie kurka, czego doświadczaliśmy już kilkakrotnie w przeszłości. Dywersyfikacja jednak to nie tylko bezpieczeństwo, ale również większa konkurencja. Dzięki Baltic Pipe będziemy w stanie przyjmować dostawy gazu z Norwegii, Rosji, czy z rynku niemieckiego niezależnie od tego, jaki gaz się tam znajduje” - kontynuował.

Ekspert zwrócił też uwagę na zalety gazoportu w Świnoujściu.

Jako spółka wierzymy też w zmniejszenie cen tego surowca w Polsce, a przynajmniej utrzymanie ich na takiej wysokości, jaka jest osiągana na innych rynkach europejskich - podkreślał Sęk.

Według niego projekt to niewątpliwa korzyść dla odbiorców indywidualnych, ale także przemysłowych. Jak dodał, „są firmy, dla których gaz jest podstawowym surowcem, a zarazem podstawowym elementem tworzącym koszty”.

Jego zdaniem jedną z korzyści płynących z Baltic Pipe jest możliwość zastąpienia innych paliw kopalnych, wykorzystywanych do produkcji ciepła, gazem. „Gaz jest niskoemisyjny, nie tworzy smogu, a jeżeli jego cena będzie w wyniku naszych prac, m.in. realizacji tego projektu, niższa to i jego wykorzystanie powinno być większe” - dodał.

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim - informuje Gaz-System. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki polski i duński, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie pozwoli na przesył gazu z Polski do Danii i Szwecji. Projekt realizowany jest przez polskiego operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System oraz operatora duńskiego systemu przesyłowego gazu Energinet.

Przedsięwzięcie zostało uznane przez Komisję Europejską za projekt o znaczeniu wspólnotowym. Status ten przyznawany jest projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej UE polegające na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii.

Inwestycja składa się z pięciu głównych elementów: połączenia systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowy trasy przesyłu przez Danię, tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorskiego gazociągu międzysystemowego z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym oraz rozbudowy polskiego systemu przesyłowego. Cała trasa przesyłu ma, zgodnie z planami, ruszyć 1 października 2022 r.

PAP, MS