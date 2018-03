Deportowani na Sybir nadal nie dostali ani grosza

Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział w środę wieczorem w rozmowie z TVP Rzeszów, że „wrócił temat” odszkodowań dla osób, które były zesłane w głąb Związku Sowieckiego.

Przypomniał, że osoby, które były deportowane do III Rzeszy otrzymały odszkodowania poprzez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. „To były kwoty często symboliczne, ale też nie małe w wielu przypadkach. Mówię to też jako syn byłego więźnia obozu koncentracyjnego w Gross Rosen, który otrzymał odszkodowanie” - zauważył.

Jednocześnie Kasprzyk zauważył, że „jeśli chodzi o wywózki w głąb nieludzkiej ziemi, do Związku Sowieckiego ta

Odszkodowań nie było, bo Federacja Rosyjska nie poczuwa się i pewnie nigdy się nie poczuje do odpowiedzialności za to co czynił Związek Sowiecki - podkreślił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.