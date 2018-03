Premier poleciał do Brukseli na spotkanie z Junckerem

Premier Mateusz Morawiecki przybył w czwartek rano do Brukseli; przed południem ma spotkać się m.in. z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude’em Junckerem i przedstawić mu „białą księgę” dotyczącą zmian w wymiarze sprawiedliwości

Według unijnego źródła , podczas pobytu w Brukseli szef polskiego rządu ma spotkać się również z wiceprzewodniczącym KE Fransem Timmermansem.

Czwartkową wizytę i spotkanie z Junckerem Morawiecki zapowiadał pod koniec lutego podczas nieformalnego szczytu unijnych przywódców, które odbyło się w Brukseli.

Mówił wówczas, że do tego czasu powinna być gotowa „biała księga”, w której bardzo dokładnie pokazana zostanie rzetelna analiza „naszego podejścia, punkt po punkcie, do wszystkich rekomendacji i uwag” KE w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

W ocenie rzecznik rządu Joanny Kopcińskiej temat „białej księgi” będzie niewątpliwie tematem wiodącym czwartkowej rozmowy z przewodniczącym Komisji Europejskiej.

Podobną opinię wyraził w rozmowie wiceszef MSZ Konrad Szymański, który wskazał, że jej adresatem są nie tylko instytucje unijne na czele z KE, ale przede wszystkim państwa członkowskie.

Dopytywany, czy czwartkowe spotkanie przybliży zakończenie sporu z Brukselą powiedział, że „premier Morawiecki robi wszystko, by ograniczyć pole sporu”.

Do tego potrzebne jest podobne nastawienie KE. Nie mam wątpliwości co do dobrej woli przewodniczącego Junckera, ale ta sprawa trwa ponad dwa lata, dotyka kluczowych kompetencji naszego państwa w zakresie wymiaru sprawiedliwości i na pewno jej rozwiązanie nie jest dziś łatwe - powiedział Szymański.