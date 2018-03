Powstanie Rada ds. sektora motoryzacji

Firmy sektora automotive wspólnie z naukowcami, ekspertami rynku pracy i przedstawicielami administracji będą analizować potrzeby kadrowe tej branży - także w kontekście elektromobilności - i rekomendować potrzebne działania. Forum ich współpracy będzie Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacji

Rada jest wspólną inicjatywą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), Polskiej Izby Motoryzacji (PIM) oraz Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP). W czwartek KSSE poinformowała o dofinansowaniu przedsięwzięcia z unijnych środków w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Rada ma m.in. wypracować rozwiązania, pozwalające dopasować system kształcenia do zapotrzebowania sektora. Jej członkowie - przedsiębiorcy z różnych regionów kraju - będą reprezentować główne działy przemysłu motoryzacyjnego, jak: produkcja samochodów, przyczep i naczep, handel hurtowy i detaliczny pojazdami, ich naprawa, a także inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą samochodów i motocykli, z uwzględnieniem obszaru elektromobilności, e-busów i aut elektrycznych.

W projekt zaangażowała się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której wiodąca część inwestorów to firmy z branży motoryzacyjnej. W strefie działa klaster motoryzacyjny Silesia Automotive and Advanced Manufacturing, skupiający ponad 80 działających w KSSE firm z sektora automotive i zaawansowanych technologii, 11 jednostek naukowych oraz trzy instytucje otoczenia biznesu.

Wydatki członków klastra na prace badawczo-rozwojowe, w tym na inwestycje w centrach badawczych, to ponad 700 mln zł, a liczba umów na transfer wiedzy podpisanych między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami przekracza 335. Członkowie klastra są zaangażowani w studia dualne na Politechnice Śląskiej, w ramach których studenci łączą pozyskiwanie wiedzy na uczelni z praktyczną nauką zawodu u potencjalnych przyszłych pracodawców.

Naszą strefę chętnie wybierają firmy z branży automotive, które tu napędzają się do działania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Ważna jest w tym kontekście współpraca w zakresie edukacji przyszłych pracowników, skrojonej do potrzeb wszystkich przedsiębiorców sektora motoryzacyjnego działających w KSSE i w Polsce - powiedział, cytowany w czwartkowym komunikacie, strefy prezes KSSE Janusz Michałek.

W ocenie wiceprezes KSSE prof. Barbary Piontek, powołanie Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacji jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku.

Brak specjalistów, który już dzisiaj jest głównym czynnikiem hamującym rozwój przedsiębiorstw, oraz nadchodząca rewolucja przemysłowa, także związana z elektromobilnością i autonomizacją pojazdów, stawia przed nami nowe wyzwania w zakresie kształcenia kadr - skomentowała wiceprezes.

Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych Paweł Wideł zwrócił uwagę na prognozowane zapotrzebowanie branży na nowych pracowników w kontekście dynamicznego rozwoju technologicznego przemysłu motoryzacyjnego.

W obszarach o wysokim potencjale rozwoju wzrośnie rola zachęt dla utrzymania pracowników już zatrudnionych oraz zainteresowanie grupami społecznymi, gdzie są jeszcze rezerwy rąk do pracy, na przykład wśród kobiet” - powiedział Wideł, oceniając, iż przemysł, rząd, samorządy, rodzice i młodzież, są w stanie wspólnie wypracować system edukacji zawodowej, zapewniający wykształcenie pożądanych przez firmy sektora motoryzacyjnego fachowców.

Partnerem przedsięwzięcia jest Polska Izba Motoryzacji, zrzeszająca ok. 150 firm z tej branży. Zdaniem wiceprezes Izby Bożeny Oleksy nowa Rada będzie ogólnopolską platformą wymiany doświadczeń między szkolnictwem a przemysłem, co umożliwi przedsiębiorcom oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zgodnie z potrzebami sektora.

Rada będzie budować partnerstwo przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy i łączyć szkolnictwo z przemysłem. Dzięki temu zdobędziemy wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w sektorze i zapewnimy wzrost skuteczności działań m.in. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego - uważa Bożena Oleksy.

Katowicka SSE to największa pod względem wielkości pozyskanych inwestycji strefa ekonomiczna w Polsce. W ub. roku pozyskała blisko 60 nowych projektów o rekordowej dla strefy łącznej wartości ok. 3,4 mld zł. Od początku tego roku wydano już kilkanaście nowych zezwoleń na realizację przedsięwzięć wartych w sumie prawie 1 mld zł. Strefa prognozuje, że liczba pozyskanych w całym 2018 r. inwestycji może być zbliżona do ubiegłorocznej.

SzSz (PAP)