Tauron stawia na innowacje

Tauron Polska Energa podpisał dziś umowę w sprawie współpracy w zakresie innowacji z amerykańskim Electric Power Research Institute (EPRI), podała spółka. Zakres pierwszych wspólnych programów badawczych to magazynowanie energii i identyfikacja potrzeb odbiorców energii elektrycznej

Tauron zyskuje pozycję lidera w przygotowywaniu rozwiązań umożliwiających zarządzanie nowoczesną infrastrukturą elektroenergetyczną. Klienci uzyskają dostęp do zarządzania zużyciem, poborem energii i rozliczeniami, co przyczyni się do szybkiej ekspansji w Polsce Internetu rzeczy. Współpraca z EPRI to kolejny krok w budowie potencjału innowacyjno-badawczego na globalnym poziomie - powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski, komentując udział spółki w programach badawczych, cytowany w komunikacie.