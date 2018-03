Marża odsetkowa Alior Banku taka jak w strategii

Alior Bank trzyma się swojej strategii. Marża odsetkowa netto banku wyniosła 4,6 proc. w 2017 r. wobec marży oczekiwanej na poziomie 4,5-4,7 proc.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

Bardzo dobrze wygląda także kwestia kosztów ryzyka. Jest ono na poziomie 1,7 proc., podczas gdy strategia zakładała koszt rzędu 1,8-1,9 proc. Alior jednak przyznaje, że tu można spodziewać się niewielkiego wzrostu.

Spodziewamy się, że koszt ryzyka może w 2018 roku nieco wzrosnąć. Realizujemy program strategiczny, chcielibyśmy, by ten koszt spadał, ale ponieważ nie wszystko dokładnie dzieje się tak, jak planujemy - mam tu na myśli m.in. kwestię transformacji, to będzie on wyższy w bieżącym roku, ale koszt ryzyka do 2019 roku znacznie obniżymy - powiedział Chyczewski podczas konferencji prasowej.