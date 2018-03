Orlen zamieni CO2 w biotworzywa

PKN Orlen bierze udział w międzynarodowym projekcie BioRECO2VER, którego celem jest zbadanie możliwości przekształcania przez mikroorganizmy dwutlenku węgla w związki używane do wytwarzania produktów chemicznych, np. biotworzyw. Inicjatywa uzyskała wsparcie z Programu Horyzont 2020

Jak poinformował w czwartek PKN Orlen, projekt badawczy, przewidywany na 4 lata, będzie

skupiał się na udoskonaleniu procesów biotechnologicznych przekształcających dwutlenek węgla z zakładów produkcyjnych w wartościowe chemikalia, takie jak izobutylen i mleczany, wykorzystywane m.in. do produkcji opakowań, paliw czy opon .

Zaangażowanie w projekt pozwalający na zrównoważony rozwój nowoczesnej chemii jest dla nas naturalnym kierunkiem. Udział w nim to przede wszystkim niepowtarzalna okazja, aby umacniać naszą kulturę innowacyjności we współpracy z największymi zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz budować sieć cennych powiązań - powiedział Józef Węgrecki, delegowany z rady nadzorczej PKN Orlen do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. inwestycji i zakupów płockiego koncernu, cytowany w komunikacie spółki.