KAS, czyli reforma, która przyniosła 42,5 mld zł

W marcu mija rok od utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Pierwsza rocznica to dobra okazja do podsumowania wprowadzonych zmian. – Chce podkreślić, że te dodatkowe miliardy złotych, które wpłynęły do budżetu, to również efekt determinacji, profesjonalizmu i wielkiego zaangażowania Krajowej Administracji Skarbowej – podkreślała na dzisiejszym podsumowaniu pierwszego roku działalności KAS minister finansów Teresa Czerwińska

Nowoczesna administracja skarbowa miała zapewnić skuteczny pobór należności podatkowych i celnych. ale też ochronę uczciwego biznesu. Analiza pierwszego roku funkcjonowania KAS wskazuje, że reforma administracji skarbowej jest więcej niż udana. Pierwszy rok działania KAS to przede wszystkim wyższe wpływy budżetowe. Dochody pobrane przez organy KAS w 2017 r. z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz cła były wyższe w porównaniu do dochodów uzyskanych w 2016 r. o około 42,5 mld zł, tj. o ponad 15 proc Wzrost wpływów wystąpił we wszystkich rodzajach podatków.

W minionym roku mogliśmy odnotować bardzo spektakularny efekt uszczelnienia systemu podatkowego. a do budżetu popłynęły dodatkowe miliardy złotych. m.in. z podatku VAT, to jest w bardzo dużej mierze efekt działania skonsolidowanych służb skarbowych – podsumowuje minister finansów Teresa Czerwińska.

W 2017 z samego VAT KAS osiągnął dodatkowe 30 mld zł wpływów do budżetu, a uwzględniając działania pozostałe. Poprawiła się też egzekucja kar.

Po roku działalności możemy sobie jasno powiedzieć, że reforma przeprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie była tyle potrzebna, co konieczna – ocenił Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej. - Na wszystkich polach osiągnęliśmy sukcesy. Połączyliśmy różne standardy trzech instytucji, które wykonywały podobne działania. Nie było spójności działania, co powodowało zastoje, co wykorzystywali przestępcy - dodał.

I tak, dzięki jednemu systemowi, lepiej funkcjonuje dziś Departament Analiz Ekonomicznych, który mając wszystkie dane, pozwala podejmować działania wyprzedzające. Wcześniejszy system był nieskuteczny. W poprzednich latach, nawet jeśli kary opiewały łącznie na 85 mld zł, to do budżetu trafiało tylko 700 mln zł. W 2017 roku przeprowadzono 44 tysiące kontroli, które przyniosły 1 mld 200 mln zł dodatkowych pieniędzy do budżetu. KAS może też przypisać sobie w poczet zasług wzrost legalnej konsumpcji oleju napędowego, a to dzięki wprowadzeniu tzw. pakietu paliwowego. Konsumpcja oleju w 2017 roku, w porównaniu do 2016 roku, wzrosła ok. 15 proc. Efekt fiskalny pakietu paliwowego to ok. 4 mld zł dodatkowych wpływów z VAT.

Bardzo ważne dla dalszego uszczelniania systemu podatkowego jest wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK_VAT. JPK jest rejestrem sprzedaży i zakupu towarów i usług w formie elektronicznej. W tej chwili dotyczy już wszystkich podatników VAT. Jak podaje KAS, w ustawowym terminie otrzymano 1 703 271 plików JPK_VAT. Oznacza to, że pliku nie złożyło ok. 5-7 proc. przedsiębiorców. Urzędnicy obawiali się powtórki czeskiego scenariusza, w którym podobnego pliku w pierwszym terminie nie złożyło aż 16 proc. przedsiębiorców. Teraz w ruch idą narzędzia analityczne oparte na big data oraz sztucznej inteligencji, które zaczną wyłapywać wszelkie anomalie i nieprawidłowości w obrocie towarami i usługami. Dzięki plikom JPK_VAT KAS będzie szybciej reagować i zmniejszy liczbę kontroli. Kontrole mają być ostatecznym narzędziem działania, gdy inne nie wystarczą.

W zakresie finansów, teraz na celowniku KAS znajdą się nie tylko zorganizowana przestępczość i karuzele VAT, czy wystawianie fikcyjnych faktur. Rok 2018 będzie czasem wzmożonych kontroli i audytów wykorzystania środków budżetowych i unijnych, ale także na cenach transferowych i uciekania z zyskami za granicę.

W tym roku chcemy skoncentrować się właśnie na cenach transferowych i agresywnej optymalizacji – powiedział zastępca szefa KAS, Paweł Cybulski.

Dzięki działaniom KAS polska szara strefa za IV. kwartał 2017 skurczyła się do rekordowego poziomu 12,7 procent. To poziom krajów starej Unii Europejskiej, które nie mają granicy z państwami spoza UE. Jeszcze rok temu wielkość szarej strefy w Polsce oceniano na 19 procent PKB.

Oprócz zwalczania metodami operacyjnymi istnieje również prewencja. Wprowadzony system SENT – system monitorowania drogowego przewozu towarów jest już tak szczelny, że przestępcy przenieśli przerzuty nielegalnych towarów na kolej. SENT idzie za nimi.

SENT spowodował, że w tych branżach, w których przemycane są nielegalnie towary, można normalniej konkurować - powiedział Piotr Walczak, zastępca szefa KAS. Stwierdziliśmy nowy modus operandi, że przerzucono przemyt na kolej. Tak samo widzimy przerzucenie się przestępców na nowe towary, jak lekarstwa i farmaceutyki. Staramy się wyprzedzać przestępców i to nam się udaje.

Bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa są sukcesy celników w walce z przemytem broni i ludzi. Funkcjonariusz zatrzymali w 2017 roku nielegalnych 100 imigrantów i 101 sztuk broni, w tym broni (ostatnio 7 granatników przeciwpancernych najnowszej generacji oraz wielolufowe działo, którym można zestrzelić samolot pasażerski).

Krajowa Administracja Skarbowa połączyła służby administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Utworzenie KAS było największą reformą przeprowadzoną w administracji publicznej. Proces konsolidacji trzech odrębnych struktur organizacyjnych nie był prosty, ale jak widać był bardzo udany.