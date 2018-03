Moody's: Polskie banki są dobre

Fundamenty polskich banków są dobre - korzystają one z mocnych kapitałów i dobrego finansowania, co pozwoliło niektórym z nich powrócić do wypłacania dywidendy, jednak zyskowność sektora jest pod presją ze względu na podatek bankowy oraz przygotowywaną ustawę o walutowych kredytach hipotecznych - ocenia Moody’s Investors Service w raporcie.

Solidna rentowność, bliska średniej dla banków z regionu CEE pozostaje pod presją ze względu na niskie stopy procentowe oraz podatek bankowy, wprowadzony w 2016 roku. Jest ona w pewnym stopniu łagodzona poprzez wzrost akcji kredytowej oraz spadek salda kredytów niepracujących - czytamy w raporcie „Banki - Austria, Europa Centralna i Wschodnia (CEE). 2018 Outlook”.

Agencja wskazuje, że przygotowywana ustawa o walutowych kredytach hipotecznych, głównie we frankach szwajcarskich, a tym samym konwersja tych kredytów dodatkowo wpłynie negatywnie na rentowność sektora, mając jednak ograniczony wpływ na poziom kapitałów.

Moody’s zwrócił też uwagę, że co prawda polskie banki działają w środowisku silnego wzrostu gospodarczego, jest on jednak równoważony przez słabszy wzrost sektora i nieprzewidywalną politykę.

Silny wzrost gospodarczy, niskie koszty finansowania oraz poprawa dynamiki wzrostu płac w Polsce będą wspierać wzrost akcji kredytowej i jakość kredytów. Pewne inicjatywy polityczne mogą jednak osłabiać napływ inwestycji, zaufanie inwestorów i całą gospodarkę - czytamy w raporcie.

Według Moody’s, w nadchodzących latach polskie banki, które obecnie finansują się głównie z depozytów i w ograniczonym stopniu przez swoje spółki-matki z Europy Zachodniej, będą w większym stopniu pozyskiwać kapitał z emisji obligacji zabezpieczonych.

Na podst. ISBnews