Agora pod grubą kreską

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów ze sprzedaży o 2,7 proc. do 1,16 mld zł, i 79,3 mln zł straty netto (wobec 13,2 mln zł straty w 2016 roku) - podają Wirtualnemedia.pl

Jak informuje portal, tydzień temu Agora sfinalizowała sprzedaż za 19 mln zł działki przy swojej warszawskiej siedzibie i za 8,65 mln zł dwóch działek z położonym na nich budynku w Gdańsku.

Natomiast przed miesiącem zawarła porozumienie z działającymi w firmie związkiem zawodowym i radą pracowników co do zwolnienia maksymalnie 53 osób z segmentu druku. Spółka wyda na to ok. 1,6 mln zł, natomiast redukcja zatrudnienia będzie potem przynosić oszczędności wynoszące ok. 2-2,5 mln zł. Te działania wpłyną na wyniki Agory w br.- czytamy.

Zmniejszyły się natomiast wpływy w pozostałych segmentach operacyjnych grupy. Spółka podała, że ich największy spadek - o 49,5 proc. rdr, do kwoty 18,7 mln zł - miał miejsce w segmencie Druk. Do kwoty 61,9 mln zł, czyli o 9,6 proc. rdr, zmniejszyły się wpływy segmentu Prasa.

W segmencie prasowym wpływy w ub.r. zmalały o 12,1 proc. do 235,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” zmniejszyły się o 9 proc. do 92,9 mln zł, a ze sprzedaży reklam w nich - o 16,9 proc. do 68,5 mln zł.

Na podst. Wirtualnemedia.pl