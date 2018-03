Bank Pekao przyciąga talenty z zagranicy

Bank Pekao bierze udział w siódmej edycji Polish Economic Forum 2018 w Londynie. Obecność polskiego „Żubra” w tym wydarzeniu jest jednym z elementów zachęcenia do powrotu do kraju Polaków, którzy swoje zawodowe predyspozycje rozwijają w największych firmach m.in. w Londynie, Singapurze, Amsterdamie oraz innych światowych centrach biznesowych

Polish Economic Forum, organizowane jest przez polskich studentów z The London School of Economics and Political Science ( LSE ) odbędzie się 10 marca w Londynie. W gronie kilkuset delegatów reprezentujących najbardziej prestiżowe uczelnie Wielkiej Brytanii oraz najważniejsze osobistości ze świata polskiej polityki i biznesu będzie się toczyć dyskusja dotycząca polskiej polityki i gospodarki - poinformował bank w komunikacie.

Podczas panelu o procesie digitalizacji sektora finansowego w Polsce – oczekiwaniach społeczeństwa, Michał Krupiński, prezes Banku Pekao zaprezentuje trendy kształtujące rynki, cyfrową transformację Banku oraz przedstawi największy bank korporacyjny i inwestycyjny w Polsce – lidera M&A, structured finance, commercial real estate i large corporate financing.

Sprzyjamy rozwijaniu kariery w największym polskim banku międzynarodowym. Mamy ofertę dla osób, które myślą o powrocie i życiu w naszym kraju. Chciałbym pokazać, że w Polsce można się zawodowo rozwijać na wysokim poziomie – mówi prezes Banku Pekao.

Banku Pekao od momentu powrotu w polskie ręce stawia na innowacyjne podejście i młodych ambitnych menedżerów, którzy dzięki różnorodnemu doświadczeniu uzyskanemu w najlepszych międzynarodowych instytucjach finansowych przyczynią się do realizacji strategii i założeń rozwoju Banku.

Zdaniem Prezesa Michała Krupińskiego zachęcenie polskich menedżerów ze światowym doświadczeniem do pracy w Polsce, służy zarówno bankowi jak i polskiej gospodarce. Michał Krupiński, jako menadżer z doświadczeniem zdobywanym w instytucjach takich, jak Bank Światowy oraz Bank of America Merrill Lynch, miał okazję obserwować, jak rozwinąć firmę korzystając z międzynarodowego doświadczenia jej pracowników i liczy na to, że Polska będzie czerpała z tych wzorców.

Już dzisiaj Bank może pochwalić się menedżerami z doświadczeniem w obszarze finansów, bankowości i prawa zdobytym w bankach światowych.

Młodzi ludzie zaczynają dostrzegać dla siebie szanse rozwoju w Polsce. Wracają do kraju i tu kontynuują karierę - czytamy w komunikacie banku.

Ważne jest, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom polskich obywateli, którzy pragną wrócić do kraju i tutaj wykorzystywać swoją wiedzę oraz cenne doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą - tłumaczy Michał Krupiński.

Z jednej strony ważne jest, aby jeszcze bardziej pomagać Polakom w zagranicznej ekspansji, a z drugiej strony warto przenosić pomysły wysoko rozwiniętej bankowości zachodu do Polski - czytamy dalej.

To będzie zadanie dla osób z londyńskiego świata – dodaje prezes Krupiński.

Przed takimi wyzwaniami stanie między innymi Roksana Ciurysek-Gedir, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialna za wzmocnienie pozycji Pekao wśród banków oferujących usługi Private Banking.

W Polsce rodzi się duże zainteresowanie bankowością i sukcesją, a ta dziedzina bankowości jest bardzo rozwinięta w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że wiele pomysłów uda się rozwinąć również w Polsce – tłumaczy Roksana Ciurysek-Gedir, która do tego zadania wykorzysta swoje doświadczenie z Credit Suisse, gdzie pełniła funkcję szefa UK Team UHNWI Emerging Europe, International Wealth Management.

Możliwości rozwoju i ambitne wyzwania zachęciły do wsparcia zarządu Banku Pekao również Piotra Wetmańskiego, który wcześniej był częścią globalnego zespołu strategii w Bank of America Merrill Lynch, a od września zeszłego roku jest szefem strategii Banku Pekao, gdzie pomógł kształtować wizje banku i kierunki rozwoju 2017-2020.

Chcemy być liderem innowacji, aspirujemy do najlepszych globalnych standardów i w związku z tym stoją przed nami duże wyzwania. Budowanie strategii dla Banku Pekao to jedno z najciekawszych zadań, jakie mogłem sobie wyobrazić - tłumaczy Piotr Wetmański.

W gronie pozyskanych przez Bank Pekao ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem są Mateusz Chmielewski i Paweł Rzeźniczak. Chmielewski kieruje pracami Departamentu Prawnego. W ostatnich latach pracował w renomowanych kancelariach prawnych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Singapurze. Z kolei Paweł Rzeźniczak został powołany na dyrektora nowo powstałego Departamentu Relacji Inwestorskich, Strategii i Rozwoju Grupy. Koordynuje współpracę Pekao z rynkiem kapitałowym oraz nadzoruje rozwój grupy. Rzeźniczak wspiera realizację strategicznych kierunków dla Banku na lata 2018-2020. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe związane było z bankowością inwestycyjną, pełniąc funkcje menedżerskie w londyńskim oddziale Bank of America Merrill Lynch oraz Royal Bank of Scotland w Londynie i Amsterdamie. Obaj zgodnie potwierdzają, że kiedy wyjeżdżali z kraju ambicją dla nich było zdobywanie kolejnych szczebli kariery za granicą. Jednak wrócili do ojczyzny i są dumni z tego, że to właśnie w Polsce mogą realizować jeszcze ciekawsze projekty.

