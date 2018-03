Elektryczne premiery na targach w Genewie

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Salonu Motoryzacyjnego w Genewie obfituje w premiery samochodów całkowicie elektrycznych. Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych OPRA.PL prezentuje najciekawsze modele.

W Szwajcarii ruszyły jedne z najważniejszych targów motoryzacyjnych w Europie – Geneva International Motor Show. W 2018 r. odbywa się 88 edycja imprezy – pierwsza miała miejsce w 1905 r.

W Genewie zaprezentowano szereg nowych modeli, wśród których nie zabrakło również samochodów elektrycznych. Niektóre z nich mają przełomowe znaczenie. Swoje pierwsze pojazdy elektryczne zademonstrowały m.in. takie marki jak Jaguar i Audi. Crossovery I-Pace oraz e-tron już niedługo pojawią się na drogach, również w Polsce – mówi Jan Wiśniewski z Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL.

Porsche ujawniło rozwojową wersję Mission E, a Volkswagen flagowy model z elektrycznej rodziny I.D. Z kolei Nissan i Renault przedstawiły samochody koncepcyjne, wyposażone w nowatorskie technologie, które już za kilka lat mogą trafic do pojazdów seryjnych.

Francuska marka zabrała do Genewy również odświeżoną wersję ZOE, najpopularniejszego modelu elektrycznego w Europie. Przypomniał o sobie także południowokoreański SsangYong, demonstrując zeroemisyjnego crossovera - dodaje Jan Wiśniewski.

Prezentowane w Genewie EV to samochody należące do różnych klas i segmentów. Odwiedzająca targi publiczność może obejrzeć zarówno Konę Electric – subkompaktowego SUVa Hyundaia, luksusową Lagondę Vision Concept, jak również Rimaca C_Two, który będzie w stanie rozpędzić się od 0 do 100 km/h w mniej niż dwie sekundy. Na targach nie zabrakło też prototypów rodem z Chin – największego rynku samochodów elektrycznych na świecie. Salon w Genewie potrwa do 18 marca.