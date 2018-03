Morawiecki: nie wszyscy w UE są traktowani jednakowo

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w czwartek na Brussels Forum w belgijskiej stolicy, że nie wszystkie kraje w UE są traktowane jednakowo. Zaznaczył, że trzeba przy tym szukać wspólnego języka z partnerami z Europy Zachodniej.

Morawiecki wziął w czwartek udział w sesji Brussels Forum organizowanego przez think tank German Marshall Fund. To coroczne spotkanie poświęcone bieżącym problemom politycznym i gospodarczym po obu stronach Atlantyku.

Prowadząca rozmowę z premierem w czasie sesji dziennikarka BBC Katya Adler zapytała, czy niektóre kraje są traktowane w UE inaczej niż inne państwa członkowskie. Morawiecki odpowiedział, że tak jest.

Powołał się na słowa m.in. ekonomisty Thomasa Piketty’ego o tym, że Europa Centralna i Wschodnia została skolonizowana przez Europę Zachodnią. Wyjaśnił, że chodzi o to, że zachodni kapitał skolonizował Europę Wschodnią. Dodał, że w interesie Europy jest integracja oraz że trzeba szukać wspólnego języka z partnerami z Europy Zachodniej.

Zaznaczył przy tym, że należy szukać nowej wizji dla Europy, bo ludzie chcą nowego układu, kontraktu społecznego. Podkreślił, że Europa musi w niektórych obszarach, jak np. w obszarze migracji, znaleźć wspólny mianownik.

Mówiąc o populistach w Niemczech, Francji czy we Włoszech, szef rządu podkreślał, że ludzie mogą mieć poczucie, że elity w Brukseli, Paryżu, Warszawie czy innych stolicach są oderwane od reszty społeczeństwa.

Apelował w tym kontekście, żeby połączyć wiele elementów tego obrazu, jaki wyłania się z wyborów w różnych krajach, by ludzie nie mieli poczucia, że nie są wysłuchiwani.

Premier ocenił, że „wszyscy szukamy nowej wizji dla Europy”, a ludzie chcą nowego kontraktu społecznego. Jego zdaniem głównym tematem w tym kontekście powinien być problem rajów podatkowych. Pozwoliłoby to zbliżyć elity do społeczeństw krajów unijnych.

Przywoływał wyliczenia KE, że straty w wyniku unikania opodatkowania wynoszą w UE od 150 do 200 mld euro rocznie.

99 proc. populacji nie lubi rajów podatkowych. Jestem za tym, żeby zaatakować ten problem bardzo mocno. Dałoby to więcej środków Europie, zbliżyło ludzi do klasy politycznej w każdym z krajów. Te nowe pieniądze mogłyby być wykorzystane na projekty infrastrukturalne, na dokończenie jednolitego rynku (…). To nowy obszar, nowa idea dla UE, za pomocą której można by upiec kilka pieczeni na jednym ogniu - przekonywał szef rządu.