Aresztowano podrabiane perfumy

Ponad 158 tys. sztuk podrabianych perfum oraz m.in. 3,7 tys. opakowań innych kosmetyków zabezpieczyli we wspólnej akcji w powiecie piaseczyńskim (Mazowieckie) funkcjonariusze celno-skarbowi i policjanci. Wartość rynkowa takich oryginalnych produktów, to ok. 20 mln zł.

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku i policjanci z Wołomina. To ich nie pierwsze takie wspólne działania.

Tym razem zatrzymano cztery osoby - dwie kobiety i dwóch mężczyzn - obywateli Ukrainy i Armenii, którym postawiono zarzuty związane z naruszeniem przepisów o własności przemysłowej - podały w piątek we wspólnym komunikacie obie służby.

Z ich ustaleń wynikało, że na jednej z prywatnych posesji w Lesznowoli (powiat piaseczyński) może znajdować się magazyn z hurtowymi ilościami kosmetyków nielegalnie oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych producentów.

Mundurowi weszli do budynku, zaskakując na miejscu dwie osoby, sortujące i przygotowujące do wywozu kosmetyki. W drugim budynku na tej samej posesji odkryto kompletną, działającą linię produkcyjną do rozlewania perfum; przy niej zatrzymano dwie kolejne osoby.

Po przeszukaniu pomieszczeń policjanci i funkcjonariusze KAS zabezpieczyli tam blisko 131 tys. sztuk podrabianych kosmetyków bezprawnie oznaczonych „znakami towarowymi znanych, światowych firm z branży perfumeryjnej”. Zabezpieczyli też perfumy w płynie w 48 plastikowych bańkach o pojemności ok. 20 litrów oraz szklane fiolki, nakrętki, etykiety i mechanizmy spryskiwaczy do butelek z perfumami.

Podobne działania policjanci i służby celno-skarbowe przeprowadziły też na innej posesji w tym samym powiecie piaseczyńskim. Tam w pomieszczeniach gospodarczych odkryli 27 tys. podrabianych perfum i 3,7 tys. sztuk innych kosmetyków.

Gdyby wszystkie te, zabezpieczone w obu miejscach, produkty były oryginalne, ich wartość rynkowa wynosiłaby ok. 20 mln zł - podały służby. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono blisko 33,4 tys. zł w gotówce, znalezione podczas przeszukań.

To kolejna taka akcja w województwie mazowieckim, przeprowadzona we współpracy podlaskich funkcjonariuszy KAS i wołomińskiej policji.

W listopadzie ub. roku tysiące opakowań podrabianych perfum, ale też lakiery, szminki, pudry i inne kosmetyki zabezpieczyli w Magdalence. Taki oryginalny towar wart byłby co najmniej 2,7 mln zł; zatrzymano wtedy dwie osoby.

W grudniu pod Nadarzynem w innym magazynie było blisko 9 tys. sztuk podrabianych perfum; wartość rynkowa takich oryginalnych produktów, to co najmniej 1,3 mln zł. Tu również zatrzymano dwie osoby pod zarzutem naruszenia przepisów o własności przemysłowej.(PAP)