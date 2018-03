Fabryka nielegalnych papierosów zamknięta

Funkcjonariusze CBŚP z Poznania, komendy miejskiej z Konina i Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów; zatrzymano cztery osoby - poinformowało dziś CBŚP.

Według szacunków śledczych straty Skarbu Państwa z tytułu należnego podatku akcyzowego i VAT oszacowano 3,2 mln zł.

Wśród zatrzymanych był 53-letni mężczyzna podejrzany o organizowanie nielegalnego procederu. Wszyscy zatrzymani, w tym trzech narodowości ukraińskiej zostali aresztowani przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Funkcjonariusze weszli na teren nielegalnej fabryki, która znajdowała się w Opatówku pod Kaliszem i kompletnie zaskoczyli mężczyzn produkujących w niej papierosy. Cała hala była dostosowana do nielegalnej produkcji, okna zabezpieczone roletami antywłamaniowymi, dodatkowo obiekt był monitorowany kamerami.

„Policjanci zabezpieczyli kompletną i działającą linię technologiczną do produkcji papierosów, kilkaset tysięcy wyprodukowanych papierosów, ponad 2 tony tytoniu oraz inne wymagane do nielegalnej produkcji komponenty w postaci: bibuły papierosowej, filtrów papierosowych, taśm do produkcji ustnika papierosowego i kleju” - powiedziała rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

W Koninie policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania oraz samochodu znaleziono i zabezpieczono niemal 500 tys. sztuk papierosów i ponad pół tony tytoniu. „Zatrzymany w przeszłości wielokrotnie był karany za podobne przestępstwa, ciążył na nim kilkuletni wyrok pozbawienia wolności i nakaz doprowadzenia do odbycia tej kary” - podała Jurkiewicz.(PAP)