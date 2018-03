Oszukiwali w kantorach. Dostali 1,2 mln zł kary

Jak podaje UOKiK, urząd zakwestionował sposób prezentacji kursów kupna i sprzedaży walut. Przedsiębiorcy musieli zmienić tablice z kursami, a Interchange otrzymał ponad 1,2 mln zł kary. Kantory należące do sieci „Interchange” działają w miejscach popularnych wśród turystów, np. na lotniskach i dworcach

W Polsce działa prawie 5 tys. kantorów. Wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzbudził sposób prezentacji kursów walut na tablicach kantorów należących do sieci „Interchange”. Urząd wszczął postępowania pod koniec 2016 r.

Podstawą do podjęcia działań było zawiadomienie Narodowego Banku Polskiego. Otrzymaliśmy również skargi bezpośrednio od konsumentów, w tym od zagranicznych turystów, którzy zostali wprowadzeni w błąd co do wysokości kursów walut - podaje UOKiK w komunikacie.

Zwyczajowo, w kantorach, w kolumnie lewej znajduje się kurs skupu waluty, a w prawej kurs sprzedaży. Tablice w kantorach prowadzonych przez Interchange Polska i Money Exchange Poland (działają w ramach jednej sieci „Interchange”) miały odwrotną kolejność, dlatego wielu klientów myślało, że wymieniają walutę na złotówki po wyższym kursie, prezentowanym po lewej stronie tablicy. Tymczasem różnica w stosunku do innych kantorów sięgała nawet 30 proc. Przykładowo, konsumenci za 100 euro otrzymywali ok. 300 zł, zamiast ok. 400 zł.

Urząd wydał dwie decyzje – W toku postępowania okazało się, że kantory od kilku lat otrzymywały reklamacje klientów. Anulowały znaczną ilość transakcji na ich wniosek. Zapytaliśmy o liczbę reklamacji konkurentów, którzy stosują prawidłowe tablice. Rezultat? Nie wpływały do nich prośby o zwrot pieniędzy, a liczba transakcji anulowanych wynosiła zero lub była symboliczna. To potwierdza, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na tablicy w kolumnie lewej znajdziemy kurs skupu waluty, a w prawej kurs sprzedaży. Decyzji dotyczącej Interchange nadaliśmy rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że musi natychmiast zmienić tablice. Money Exchange dobrowolnie zmienił praktykę – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Spółka Money Exchange uniknęła kary finansowej, z kolei na Interchange urząd nałożył ponad 1,2 mln zł kary (1 238 332 zł). Na jej wysokość wpływ miało to, że ten kantor nie zmienił praktyki, pomimo wcześniejszego upomnienia prezesa UOKiK. Ponadto praktyka występowała w dużych miastach na obszarze całego kraju (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Katowice, Wrocław), od ponad czterech lat. Przedsiębiorcy muszą opublikować decyzje na swoich stronach internetowych. Decyzje nie są prawomocne, obie spółki odwołały się do sądu.

Otrzymujemy sygnały o tym, że inne kantory mogą stosować tablice z odwrotnym układem kolumn z kursami walut. Mogą tym wprowadzać w błąd, dlatego sprawdzimy działania pozostałych kantorów - dodaje UOKiK.

mw