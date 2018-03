Trump spotka się z Kimem. Świat wstrzymuje oddech

Donald Trump przyjął zaproszenie od Kim Dzong Una. Do spotkania ma dojść w maju - poinformował Biały Dom. Przedstawiciele Chin, Rosji i Korei Płd wyrazili nadzieję i zadowolenie w związku z planowanym spotkaniem prezydenta USA z koreańskim dyktatorem, mając nadzieję na odwilż we wzajemnych relacjach

Korea Płn zobowiązała się jednocześnie wstrzymać wszelkie próby rakietowe do czasu spotkania.

W reakcji na te wiadomości Korea Południowa oświadczyła, że spotkanie doprowadzi do denuklearyzacji tego reżimu.

W oświadczeniu odczytanym przez rzecznika południowokoreańskiego prezydenta Mun Dze Ina, Mun ocenił, że szczyt, będzie „przełomowym wydarzeniem historycznym”.

Prezydent Korei Południowej ponadto wyraził uznanie dla Trumpa za przyjęcie zaproszenia Kim Dzong Una, podkreślając, że przywództwo amerykańskiego prezydenta będzie docenione „nie tylko przez mieszkańców Korei Południowej i Północnej, ale każdego miłośnika pokoju na całym świecie .

Także szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow wyraził zadowolenie z powodu zapowiedzianego spotkania.

Uważamy to za krok w dobrą stronę. Mam nadzieję, że ustalenia zostaną dotrzymane. Z pewnością jest to konieczne do znormalizowania sytuacji wokół Półwyspu Koreańskiego - powiedział Ławrow, który przebywa z wizytą w Etiopii.