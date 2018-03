Mieszkaniówka prze do przodu

W 2017 r. wydano o 19,1 proc. więcej pozwoleń na mieszkania w porównaniu z rokiem 2016 – informuje GUS. Liczba tych, których budowę rozpoczęto wzrosła o 18,4 proc., a liczba oddanych do użytkowania o 9,3 proc.

W 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy 250.906 mieszkań, przy czym 242.964 mieszkania zrealizowane będą w 105.027 nowych budynkach mieszkalnych (wobec 203.876 mieszkań w 2016 r.) - czytamy w raporcie GUS.

Jak podaje GUS, w 2017 r. rozpoczęto budowę 205.990 mieszkań, tj. o 32.058 mieszkań (o 18,4 proc.) więcej niż w 2016 r. Do użytkowania oddano do użytkowania 178.460 mieszkań, czyli o 15.135 mieszkań (o 9,3 proc.) więcej niż w 2016 r., a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych do użytkowania w 2017 r. wyniosła 92,7m.kw., co oznacza nieznaczny spadek (o 1,8 m.kw.) w stosunku do 2016 r.

Inwestorzy indywidualni wybudowali 69.714 nowych budynków mieszkalnych (w 2016 r. było to 66.465 budynków), a ich udział w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniósł 88,5 proc., (w 2016 r. 89,5 proc.).

Więcej mieszkań rozpoczęto w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż l ub wynajem ― 105.401 mieszkań (o 19.904 więcej w porównaniu z 2016 r.), indywidualnym ― 94.483 mieszkania (o 10.903 mieszkania więcej), społecznym czynszowym ― 1.690 mieszkań (o 1.033 mieszkania więcej), spółdzielczym ― 2.746 mieszkań (o 559 mieszkań więcej) oraz zakładowym ― 176 mieszkań (o 20 mieszkań więcej). Mniej mieszkań rozpoczęto jedynie w budownictwie komunalnym ― 1.494 mieszkania (o 361 mieszkań mniej) – wynika z opracowania Urzędu.

GUS wskazuje, że w strukturze mieszkań oddanych do użytkowania zwiększył się udział mieszkań realizowanych w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 2,2 p. proc. w porównaniu z 2016 r.), a zmniejszył się budownictwa indywidualnego (o 1,6 p. proc.), spółdzielczego (o 0,4 p. proc.), komunalnego i zakładowego (po 0,1 p. proc.).