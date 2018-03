Amerykańskie cła wpłyną na polskie huty

Wprowadzenie amerykańskich ceł na stal i aluminium będzie miało dla Polski efekt pośredni, bo nadpodaż tych metali w Europie utrudni sytuację polskich hut – wskazał wiceminister finansów Paweł Gruza w piątek w „TV Rzeczpospolita”.

Paweł Gruza był pytany, czy wprowadzenie przez Stany Zjednoczone ceł na stal i aluminium może uderzyć w polską gospodarkę?

Jego zdaniem bowiem ruch prezydenta USA Donalda Trumpa „wykreuje nadpodaż tych produktów na świecie i to może zalać nasz europejski rynek, co nie pomoże także naszym hutom”.

Według Gruzy ważne jest też to, na podstawie jakiego przepisu układu WTO (układu o wolnym handlu) jest wprowadzone to cło.

W zależności od tego, na jakiej podstawie prawnej jest to działanie Stanów Zjednoczonych, takie będziemy my, jako UE, mieli prawo do działań równoległych – zaznaczył Gruza.