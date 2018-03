BUKOWINA 2018: Kwieciński o inwestycjach i PKB

Nie ma wątpliwości, że dynamiki inwestycji i PKB w 2018 r. osiągną zakładane przez rząd cele - powiedział podczas XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich, w Bukowinie Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju

Ustawa budżetowa zakłada, że w 2018 r. PKB Polski wzrośnie o 3,8 proc., a inwestycje o 7,6 proc.

Do 2030 roku rząd zamierza zainwestować w infrastrukturę transportową w sumie 142 mld euro, czyli ok. 600 mld złotych - powiedział w piątek na konferencji w Bukowinie Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Podliczyliśmy wstępnie nasze plany inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2030. One dotyczą wszystkich branż transportowych - dróg, kolei, żeglugi śródlądowej, transportu morskiego i lotniczego. Plany opiewają na 142 mld euro, czyli ok. 600 mld złotych - powiedział Kwieciński.