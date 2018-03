BUKOWINA 2018: Firmy z GPW wesprą inwestycje

Tylko na inwestycje związane z szeroko pojętym transportem Polska planuje do 2030 r. wydać ok. 600 mld zł, a kolejne 200 mld zł to program Mieszkanie Plus, poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński

Podliczyliśmy wstępnie plany związane z branżą transportową do 2030 r. i opiewają one na 142 mld euro, czyli ok. 600 mld zł. To będzie oczywiście finansowane środkami unijnymi, ale liczymy na udział w tym przedsięwzięciu także spółek notowanych na GPW - powiedział Kwieciński podczas XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich.

Minister przypomniał, że sektor transportu jest tylko jednym z wielu, który wymagać będzie ogromnych nakładów, a ze wszystkimi skarb państwa nie jest w stanie sobie poradzić sam.

Chcemy silnie pobudzić inwestycje mieszkaniowe, głównie w programie Mieszkanie Plus. Ma on zapewnić dostęp do mieszkania nie tylko dobrze lub średnio sytuowanym Polakom, ale przede wszystkim tym mniej zamożnym. Do 2030 r. będzie to kosztowało ok. 200 mld zł - wyliczył Kwieciński.

Minister podkreślił, że choć firmy notowane na GPW zatrudniają ok. 800 tys osób, czyli tylko 5 proc. ogółu pracujących Polaków, to realizują aż 1/4 wszystkich inwestycji. W kontekście tak ambitnych planów rządu jest to, według niego, bardzo istotna i budująca informacja.

Planujemy wzrost poziomu inwestycji w stosunku do PKB z 18 proc. obecnie do 25 proc., a także zwiększenie liczby małych i średnich firm. Bardzo nam zależy także, by przesuwać oszczędności Polaków w nowe, wysublimowane instrumenty finansowe jak np. REIT. Dlatego tak ważna jest tutaj współpraca i wsparcie rynku kapitałowego - podsumował Kwieciński.

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2017 roku wyniosła 18% wobec 18,1 proc. w 2016 roku.

