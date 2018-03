Tauron poprawił warunki finansowania

Przedłużenie Programu Emisji Obligacji o dwa lata i zwiększenie w jego ramach dostępnych wartości finansowania dla Grupy Tauron to efekt nowych aneksów zawartych z bankami przez Tauron Polska Energia

W Grupie Tauron wdrożyliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym mają zostać zagwarantowane środki finansowe niezbędne dla jej rozwoju, a zarazem utrzymania stabilności finansowej grupy. Zwiększenie kwoty dostępnej w Programie Emisji Obligacji w wydłużonym okresie finansowania potwierdza pozytywne postrzeganie biznesu i przyszłości Grupy Tauron przez liczne grono banków, a jednocześnie utrwala istniejące wieloletnie relacje biznesowe – podkreśla Marek Wadowski, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. finansów.

Zgodnie ze strukturą Programu Emisji Obligacji jego okres podstawowy został wyznaczony na 5 lat tj. do końca 2020 r., z możliwością dwukrotnego przedłużenia o jeden rok.

Pierwsza prolongata okresu trwania Programu nastąpiła w 2017 r., przy czym 3 banki wydłużyły swoje zobowiązania do objęcia obligacji od razu o 2 lata, tj. do końca 2022 r.

Nowe aneksy zwiększają kwoty dostępne w ramach Programu w wyniku wydłużenia udziału pozostałych banków, co przekłada się na wzrost gwarantowanych wartości do poziomu 6,07 mld zł (do końca 2021 r.) i 5,82 mld zł (do końca 2022 r.).

W ramach kwot wskazanych powyżej środki w latach 2021-2022 zostaną udostępnione przez Bank Handlowy w Warszawie, Bank Zachodni WBK, CaixaBank (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, ING Bank Śląski, mBank, MUFG Bank (Europe), MUFG Bank (Europe) Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy Tauron wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło. Od 2010 roku akcje Tauron Polska Energia notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

mw