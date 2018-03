Firmy, które napędzają rozwój Morza Bałtyckiego

„Baltic Trendsetters Club Certificates” w rękach dwóch gdańskich firm – Portu Gdańsk oraz najnowocześniejszego polskiego terminalu kontenerowego, DCT. Laureatami tej prestiżowej nagrody, przyznawanej przez „Baltic Transport Journal” są firmy, które napędzają rozwój regionu Morza Bałtyckiego realizując wyjątkowe przedsięwzięcia wpływające na branże logistyczną i transportową. Nagrodę przyznano też podlaskiej firmie Adampol (za projekt realizowany z Portem Gdańsk), OT Logistics ze Szczecina, fińskiemu Port of Helsinki i Finnlines, i szwedzkim Ports of Stockholm, Tallink&Silja Line oraz Skangas z siedzibą w Norwegii

Gala wręczenia nagród odbyła się 7 marca w Olivia Business Centre. Olivia Sky Club zgromadził zarządzających kluczowymi europejskimi firmami logistycznymi, transportowymi, terminalami i portami, przedsiębiorców związanych z szeroko pojętą branżą TSL w rejonie Morza Bałtyckiego i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli środowisk akademickich.

Certyfikaty odebrali, w imieniu Port Gdańsk SA oraz firmy Adampol – Adam Kłos, Commercial Director Port Gdańsk SA; firmy DCT – Cameron Thorpe, Chief Executive Officer; OT Logistics – Zbigniew Nowik, President of the Board, Port of Helsinki – Satu Aatra, Planning Manager Urban Planning; Finnlines – Agnieszka Waleńciak, Line Manager, Finland-Poland Service; Ports of Stockholm – Gun Rudeberg, General Counsel and Head of Environmental Affairs; Tallink&Silja Line – Janek Stalmeister, Chairman of the Management Board and Chief Executive Officer Tallink Grupp.

Uroczystość stanowiła część konferencji Transport Week, której tegoroczną, ósmą już edycję, poświęcono projektom rozwoju infrastruktury portowej w Europie oraz możliwościom oferowanym przez Nowy Jedwabny Szlak. Olivia Business Centre kolejny raz była partnerem wydarzenia.

W konferencji udział wzięło blisko pół tysiąca uczestników z ponad 100 firm i instytucji zlokalizowanych w 21 krajach.